Die Trump-Uhr am Times Square und ein Eklat im Rosengarten

Eine Uhr in New York zählt die Toten, für die der Präsident verantwortlich sein soll. Im Weißen Haus gilt neuerdings Maskenpflicht - aber nicht für den Präsidenten. Anthony Fauci warnt vor rascher Öffnung.

Die Pressesprecherin Kayleigh McEnany und weitere Mitarbeiter Donald Trumps, die von den Kolonnaden des Weißen Hauses das Pressebriefing des Präsidenten im Rosengarten beobachteten, hatten Schutzmasken aufgesetzt – so wie die Korrespondenten. Neuerdings ist eine Schutzmaskenpflicht im Weißen Haus in Kraft, nachdem die Infektion Katie Millers, der Pressesprecherin des Vizepräsidenten Mike Pence und Frau des Trump-Beraters Stephen Miller, einen Alarm ausgelöst hatte in den engen Fluren und Bürokobeln des Regierungssitzes in Washington.

Nur der Präsident und sein Vize ignorieren die Richtlinien mit dem Argument, sie würden ohnehin täglich getestet. Beobachter wundern sich ohnehin, dass Donald Trump und sein Stellvertreter während der Coronakrise ständig Umgang miteinander pflegen und nicht voneinander abgeschirmt werden für den Fall, dass sich einer von ihnen ansteckt.

“Ich habe Angst, zur Arbeit zu gehen“, hatte Kevin Hassett, ein Wirtschaftsberater des Präsidenten kürzlich gesagt.. Trump betonte indessen, alles sei unter Kontrolle. Doch er ist zunehmend frustriert von der Situation, der rapide steigenden Arbeitslosenrate und der Zunahme der Corona-Fälle.

Abruptes Ende der Pressekonferenz

„Wir führen weltweit bei den Tests“, stand auf einem Banner während der Pressekonferenz, die einen Eklat auslöste. Die chinesischstämmige Korrespondntin des TV-Senders CBS und ihre CNN-Kollegin hakten nach und stellen die Behauptung infrage. Daraufhin machte der Präsident kehrt und brach das Pressebriefing abrupt ab.

Noch mehr ärgern wird sich Trump freilich über eine Corona-Uhr am New Yorker Times Square, der die Todesopfer der Epidemie in den USA zählt – analog zur Schuldenuhr am Union Square. Initiiiert und installiert hat die „Trump-Uhr“ der Fimemacher Eugene Jarecki, der den Präsidenten wegen seines zögerlichen Krisenmanagement sehr willkürlich für 60 Prozent der Toten haftbar macht. Seiner Meinung nach ist dies ein sichtbares Zeichen für das Versagen der Trump-Regierung. Fact-Checker wiesen zudem nach, dass die USA keineswegs führend bei Corona-Tests seien, sondern im Pro-Kopf-Vergleich hinter Ländern wie Island, Deutschland, Schweiz oder Kanada hinterherhinkten.

Hearing im Kapitol

Am Dienstagnachmittag richtet sich die Aufmerksamkeit dann auf das Kapitol, wo der Senat ein virtuelles Hearing über die Coronakrise angesetzt hat. Dabei droht weiteres Ungemach, wenn die Top-Immunologen und Trump-Berater Anthony Fauci und Robert Redfield aussagen. Beide sind nach zwei Corona-Fällen im Weißen Haus in freiwilliger Quarantäne. Im Vorfeld warnte Fauci per E- Mail aber bereits vor einer vorschnellen Öffnung und der Gefahr eines neuerlichen Corona-Ausbruchs. Dies würde nur „unnötigen Tod und Leid“ verursachen, ließ er wissen.

Dies wird die Debatte über eine Aufhebung der Beschränkungen im Land weiter befeuern. In Michigan öffneten am Dienstag die ersten Fabriken nach wütenden Protesten, in Los Angeles sind die Strände freigegeben für die Öffentlichkeit und New York geht daran, erste ländliche Regionen des Bundesstaats zu öffnen – nicht aber New York City. Tesla-Chef Elon Musk drängt auf die Öffnung seiner Fabrik im kalifornischen Fremont, und er will sich notfalls auch am Fließband verhaften lassen. Auch in Pennsylvania forderten republikanische Regionalpolitiker den demokratischen Gouverneur Tom Wolf zum Aufsperren der Wirtschaft auf.

„Warten bis zum 3. November"

Der Präsident feuerte indes via Twitter heftige Angriffe auf die Demokraten ab: „Die großartigen Menschen in Pennsylvania wollen ihre Freiheit jetzt. Die Demokraten verzögern den Start. Wenn es nach ihnen geht, würden sie bis zum 3. November warten.“ Es ist der Tag der Präsidentenwahl.