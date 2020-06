Der Schatten über den Casinos

Am Dienstag zeigte sich im Lokal 7 in der Hofburg zumindest eines: Der schon länger schwelende Streit zwischen Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) und der „Soko Ibiza“ bremst die Aufklärungsarbeit. Als Auskunftsperson geladen war der Ibiza-Ermittler und Oberstaatsanwalt Matthias Purkart von der WKStA. Die Behörde geht den möglichen Gesetzesbrüchen nach, über die im Ibiza-Video besprochen wurde. Die „Soko“ im Bundeskriminalamt ermittelt unter anderem in ihrem Auftrag.

Aber offenbar nicht zu ihrer Zufriedenheit. Purkart berichtete dem U-Ausschuss Details, die für die Neos-Abgeordnete Stephanie Krisper „das explosive Neue“ sind. Die Arbeit der Justiz könnte von der „Soko“ behindert worden sein. Und SPÖ-Mandatar Kai Jan Krainer stellte die Frage in den Raum, ob es sich bei der so schleißig dargestellten Arbeit der „Soko“ um Unvermögen oder Absicht handle.

Unleserliche Scan-Kopie

Was war passiert? Purkart erzählte dem U-Ausschuss von einer Scan-Kopie, die die „Soko“ an die WKStA übermittelte. Es ging um Notizen von Casinos-Aufsichtsratschef Walter Rothensteiner. Die Kopie war in miserabler Qualität, Schatten machten das Dokument teils unleserlich. „Da hat es uns die Augen raus gehaut“, sagte Purkart dazu. Erst nachher sah die WKStA, was sich unter dem Schatten verbarg: Es ging um ein Treffen zwischen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und den früheren ÖVP-Chef und -Vizekanzler sowie Casinos-Aufsichtsrat Josef Pröll. Offenbar sollte eine angedachte Holdinglösung für die Casinos Austria und eine Vorstandsbestellung ohne Ausschreibung Thema sein.

Andere Dokumente seien ebenfalls in schlechter Qualität eingescannt gewesen. Auch sonst seien „gravierende Dinge passiert, die uns sehr gestört haben, dass man fast Bauchweh bekommt“. Zum Beispiel habe die Soko das Handy von Heinz-Christian Strache zwar entsperrt bekommen, sich aber nicht darum gekümmert. Dadurch habe es sich wieder versperrt. Erst durch Straches Anwalt konnte man das Handy wieder entsperren.

Das Bundeskriminalamt stellt die Situation gegenüber der „Presse“ anders dar: Man habe alle Originalbeweisstücke übergeben. Der Scan sei eigentlich nur für den eigenen Gebrauch erstellt worden. Auf Bitten der WKStA sei ihr die Kopie überlassen worden, da diese nicht selbst noch einmal etliche Seiten scannen wollte.

Purkart und dessen technische Expertise kennt man übrigens schon aus dem BVT-Verfahren. Er war derjenige, der glaubte, dass Mitarbeiter Fernlöschungen vornehmen könnten – was ein Hauptgrund für die Hausdurchsuchung war. Freilich ist das technisch nicht möglich.

Am Mittwoch werden die Abgeordneten jedenfalls die Zusammenarbeit der Behörden aus einer anderen Perspektive erzählt bekommen: Andreas Holzer, Leiter der „Soko Tape“ ist als Auskunftsperson geladen.

Der zugeknöpfte Novomatic-Boss

Der Dienstagvormittag war für die Abgeordneten weniger ergiebig, was die Informationen betraf. Aber Aufregung gab es trotzdem: Als Auskunftsperson geladen war Harald Neumann, bis Februar 2020 Chef des Glücksspielkonzerns Novomatic. Es waren nicht irgendwelche spektakulären Aussagen Neumanns, die die Gemüter erhitzten. Es war das, was er nicht sagte. Ständig. Fast keine Frage der Abgeordneten, die Neumann nicht mit „Ich entschlage mich der Aussage“ quittierte.

Klar: Neumann ist Beschuldigter in der sogenannten Causa Glücksspiel – und er wollte sich halt nicht selbst belasten. In der Causa geht es um die Ereignisse des März 2019: Damals wurde FPÖler Peter Sidlo zum Finanzvorstand der Casinos Austria gekürt. Vom Aufsichtsrat der Casinos Austria, in dem Neumann nicht nur Sitz und Stimme hatte – und für Sidlo votierte. Neumann hat sich aber schon im Vorfeld der Sitzung massiv für Sidlo ins Zeug gelegt. Warum, fragt man sich – fragen sich auch die Ermittler. Gab es etwa einen Hintergrunddeal mit der FPÖ, von dem Novomatic profitieren sollte? Etwa in Form von Glücksspiellizenzen?

Gleich zu Beginn des Ausschusses verlas Neumann eine Erklärung. Sukkus: Novomatic habe keinerlei Parteispenden getätigt; er und das Unternehmen hätten sich stets korrekt und gewissenhaft verhalten; es sei ihm ferngelegen, Amtsträger zu bestechen. Obwohl: Natürlich habe Novomatic Kontakt zu Politikern gehabt. Es gebe in Österreich nun einmal keine eigene Behörde für das Glücksspiel, als Vorstandsvorsitzender habe er also dem zuständigen Finanzministerium persönlich seine Anliegen vortragen müssen. Sein Lobbying sei aber niemals mit der Gewähr von Vorteilen verknüpft gewesen.

Und übrigens: Die Lizenz für das Onlineglücksspiel habe ausschließlich die Casinos-Tochter Lotterien. Dieses Monopol sei bis 2027 festgeschrieben. Es sei also „lebensfremd“, anzunehmen, dass Novomatic einen FPÖler zum Finanzvorstand gekürt habe, um sich ab 2027 Vorteile zu erhoffen. „Wer weiß schon, wer dann an der Macht ist“, schloss Neumann.

Nur einmal wird es emotional

Es ist ein regelrechter Wortschwall verglichen mit dem, was folgen soll. Neumann wird zur Novomatic-Kooperation mit dem FPÖ-nahen Institut für Sicherheitspolitik (ISP) befragt. Er bestätigt bloß die (ohnehin bekannte) Kooperation. ÖVP-Abgeordneter Wolfgang Gerstl befragt ihn zu jener Notiz des Novomatic-Managers Alexander Merwald, über die „Die Presse“ in der Dienstagausgabe berichtete. Aus ihr geht hervor, dass Novomatic eine Glücksspiellizenz im Burgenland wichtig war. Warum, darf die Öffentlichkeit nicht erfahren: „Das ist Geschäftsgeheimnis“, befindet Neumann. Gab es Termine mit dem damaligen FPÖ-Staatssekretär Fuchs, der im Finanzministerium für das Glücksspiel zuständig war? Erraten: Neumann entschlägt sich der Antwort.

Und so geht es weiter: Die grüne Abgeordnete Nina Tomaselli versucht zu eruieren, welche Bedeutung eine Onlinelizenz für Novomatic gehabt hätte. Fehlanzeige. „Das kann ich nicht beantworten, weil das von mehreren Faktoren abhängt“, sagt Neumann. Emotional wird er bloß bei Tomasellis Behauptung, Peter Sidlo sei für den Vorstandsjob „nicht geeignet“ und „inkompetent“ gewesen. Neumann verbittet sich solche Formulierungen, die disqualifizierend seien. Sidlo sei ein geeigneter Kandidat für den Job gewesen. Ob dieser den Job auch bekommen hätte, wenn sich Neumann nicht so massiv für ihn ausgesprochen hätte? Keine Antwort.

