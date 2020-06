Die Volkspartei im Visier des Ibiza-U-Ausschusses

Die Zeugen

Bundeskanzler Sebastian Kurz ist am Mittwochvormittag als erste Auskunftsperson geladen. „So wie Kurz regiert, ist nichts ohne seinen Segen geschehen. Warum soll das ausgerechnet bei den Postenbesetzungen anders gewesen sein“, fragt Krisper. Was man von Kurz noch einfordern wird: schriftliche Aufzeichnungen wie Kalendereintragungen und Sitzungsprotokolle sowie elektronische Nachrichten. Denn vom Bundeskanzler habe man praktisch keine Unterlagen zu den Postenbesetzungen und anderen Themen im U-Ausschuss bekommen. Und es sei völlig unrealistisch, dass es da nichts gebe.

Kurz ist aber nicht der einzige prominente ÖVP-Funktionär, der diese Woche befragt wird. SPÖ-Fraktionsführer Kai Jan Krainer erwartet sich viel von Finanzminister Gernot Blümel, der auch in der vorherigen Regierung als Kanzleramtsminister und Regierungskoordinator eine Schlüsselfunktion gehabt hat. Kurz und Blümel müssen vollinhaltlich aussagen, drei andere Zeugen dürfen sich weitgehend entschlagen: der frühere Finanzminister Hartwig Löger, der Chef der staatlichen Beteiligungsgesellschaft Öbag, Thomas Schmid, sowie Casinos-Aufsichtsratschef Walter Rothensteiner. Gegen alle drei läuft ein Strafverfahren, sie müssen sich im U-Ausschuss nicht selbst belasten.

Postenbesetzungen

Worum wird es inhaltlich gehen? Ein Schwerpunkt sind sicher die Postenbesetzungen bei den Casinos Austria und auch in anderen staatsnahen Unternehmen. Die Bestellung des FPÖ-Politikers Peter Sidlo zum Casinos-Vorstand und möglicherweise damit in Zusammenhang stehende Gegengeschäfte mit Casinos-Miteigentümer Novomatic haben auch eine ÖVP-Komponente: Sichergestellte SMS-Nachrichten legen den Verdacht nahe, dass da ein Deal unter den Koalitionspartnern im Hintergrund steht. Und es wird natürlich auch noch um eine andere Postenbesetzung gehen: Dass die damalige stellvertretende ÖVP-Obfrau, Bettina Glatz-Kremsner, zur Casinos-Generaldirektorin aufgestiegen ist, wird zu einigen Fragen über die Rolle der ÖVP bei den Postenbesetzungen führen. Glatz-Kremsner ist übrigens selbst als Zeugin geladen. Sie wird auch die Frage beantworten müssen, warum bei ihrem Aufstieg zur Chefin der vorherige Vertrag in Höhe von 1,6 Mio. Euro ausbezahlt wurde.

Gesetzeskauf

Ein Vorwurf gegen Strache lautet, ein Privatkrankenhausbetreiber habe im Gegenzug zu einer Spende eine Gesetzesänderung erhalten, die seinem Krankenhaus Mittel aus dem Topf der Sozialversicherung einbrachte. Auch dieser Vorwurf hat eine ÖVP-Komponente: Eine zur Uniqa gehörende Krankenanstalt hat an die ÖVP gespendet und wurde mit öffentlichen Mitteln bedacht.

Parteinahe Vereine

Ein anderer Strang, der in den bereits vergangenen U-Ausschussbefragungen (unter anderem mit den Ex-FPÖ-Spitzen Strache und Johann Gudenus) zu thematisieren versucht wurde: parteinahe Vereine und ihre Geldflüsse. Publik wurde dabei auch ein Vertrag des Verteidigungsministeriums mit dem „Institut für Sicherheitspolitik“, das als FPÖ-nahe gilt, und der unter Minister Hans Peter Doskozil (SPÖ) geschlossen wurde. Es erhält 200.000 Euro im Jahr für „Konferenzen, Podiumsdiskussionen, Workshops, Analysen“, wie es aus dem Ministerium gegenüber der „Presse“ hieß.

Dass auch andere parteinahe Vereine Geld vom Verteidigungsressort erhalten, wurde dabei ebenfalls manifest. Während die ÖVP nun Doskozil laden will, wollen die Grünen gleich alle sicherheitspolitisch tätigen Vereine prüfen. Die aktuelle Ressortchefin, Klaudia Tanner (ÖVP), kündigte am Montag an, dies von sich aus nun zu tun. Die Kooperation mit dem „Institut für Sicherheitspolitik“ soll noch dieses Jahr enden.

Schredderaffäre

Die von der Staatsanwaltschaft schon beigelegte Schredderaffäre wird im U-Ausschuss nochmals zum Thema werden. Bundeskanzler Kurz wird zu den von einem Kanzleramtsmitarbeiter unter falschem Namen geschredderten Festplatten Stellung beziehen müssen. Erst kürzlich hat die Online-Plattform Zackzack berichtet, dass der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die weiter ermitteln wollte, der Fall per Weisung aus dem Justizministerium entzogen wurde.

Die Drohung

Für die ÖVP hat die U-Ausschuss-Woche damit einiges an Potenzial, um unangenehm zu werden. Vielleicht ist das ein Grund für eine etwas ungewöhnliche Aussendung des ÖVP-Abgeordneten Klaus Fürlinger vom Sonntag: Fürlinger regte darin an, die Staatsanwaltschaft solle die „fragwürdigen Aktivitäten“ von Stephanie Krisper im U-Ausschuss untersuchen. Krisper unterstelle der Oberstaatsanwaltschaft und dem Bundeskriminalamt parteipolitische Befangenheit. Die ständige Kritik an Institutionen des österreichischen Rechtsstaats sei so nicht zu tolerieren.

Eine Staatsanwaltschaft, die gegen immune Abgeordnete wegen ihrer Kritik an Behörden vorgehen soll? Schwer vorstellbar. Und welches Delikt wäre da überhaupt verwirklicht? Fürlinger gesteht im Gespräch mit der „Presse“ eine missverständliche Formulierung in seiner Aussendung ein. Ihm gehe es darum, dass Krisper im U-Ausschuss öfter Akten vorlege, die nicht offiziell an den U-Ausschuss geliefert wurden. Da solle die Staatsanwaltschaft prüfen, ob Urkunden auf unlauterem Weg besorgt wurden – und ob Krisper einen Beitrag dazu geleistet habe. In diesem Fall könne auch die Immunität der Abgeordneten aufgehoben werden, meint der ÖVP-Mandatar.

Der Vorsitzende

Auch die Diskussion über den Ausschuss-Vorsitzenden, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP), beruhigt sich nicht - und dürfte diese Woche weiter köcheln. Die Opposition hält Sobotka weiterhin vor, aufgrund möglicher Beziehungen zum Glücksspielkonzern Novomatic befangen zu sein.

Jüngster Anlass ist der „Kronen Zeitung“ zufolge ein angeblicher Besuch Sobotkas bei Firmengründer Johann Graf - gerade in jener Zeit, als die Installierung des Peter Sidlo im Casinos-Vorstand vorbereitet worden sei. „Es ist absurd zu glauben, dass er unter den Vorzeichen den Vorsitz jetzt, wo es um türkise Machenschaften geht, unabhängig führen könnte“, sagte Krisper der „Krone“.

Bei den Befragungen diese Woche wird Sobotka eine wichtige Rolle spielen, so Krisper zur „Presse": Wie sie aus dem BVT-Untersuchungsausschuss weiß, muss man bei Bundeskanzler Kurz oft mehrmals die selbe Frage stellen, um eine konkrete Antwort zu erhalten. Dieses Nachfragen wurde im BVT-Ausschuss nicht in die (sehr begrenzte) Fragezeit der Abgeordneten eingerechnet. Ob diese Praxis auch im aktuellen U-Ausschuss beibehalten wird, liegt an Sobotka.[QJW27]