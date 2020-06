Kanzler, Krisper, Casinos: Die Woche der ÖVP im U-Ausschuss

1. Die ÖVP, Stephanie Krisper und der Wink mit der Staatsanwaltschaft

Im Vorfeld der U-Ausschusswoche verschickte der ÖVP-Parlamentsklub am Sonntag eine Presseaussendung, Titel: „Neos machen U-Ausschuss zum rechtsfreien Raum“. Klaus Fürlinger, oberösterreichischer ÖVP-Mandatar und Mitglied der türkisen Fraktion im U-Ausschuss, monierte, dass die Neos versuchen würden, „die ÖVP anzupatzen“: „Das geht soweit, dass Stephanie Krisper nun sogar der Oberstaatsanwaltschaft und dem Bundeskriminalamt parteipolitische Befangenheit unterstellt. Die ständige Kritik an Institutionen des österreichischen Rechtstaates, auf dessen Integrität sich jeder Mensch voll verlassen können muss, ist so nicht zu tolerieren.“ (sic) Zudem würden die Neos versuchen, „die ÖVP in die Ibiza-Affäre hineinzuziehen“, was „nichts mit Fakten zu tun“ habe.

Die Juristin Krisper würde „rechtsstaatliche Grundprinzipien“ aushebeln, so Fürlinger, seines Zeichens übrigens Anwalt. In der Presseaussendung des ÖVP-Klubs heißt es weiter: „Für Fürlinger sei eine staatsanwaltliche Überprüfung der fragwürdigen Aktivitäten von Krisper im U-Ausschuss höchst angezeigt“.

Nicht nur die Neos attestierten der ÖVP daraufhin, dass „die Nerven vor der 'Kanzler- und ÖVP-Woche'“ blank liegen würden, wie es der pinke Mandatar Helmut Brandstätter formulierte. Die SPÖ und FPÖ reagierten ebenfalls scharf. Der rote Fraktionsführer, Kai Jan Krainer, verlangte eine „unzweideutige Rücknahme der Drohung“, jener der FPÖ, Christian Hafenecker, sagte: „Immer dann, wenn die ÖVP unter Druck gerät, wird gleich mit Kanonen auf Spatzen geschossen, um zu demonstrieren, wer in diesem Land das Sagen hat. Unserem Selbstverständnis nach muss es aber jedem Parlamentarier möglich sein, Kritik sowohl an der Ausschussführung als auch an den staatlichen Institutionen zu üben“, ohne, dass „gleich mit dem Strafrecht“ gedroht werde.

Tatsächlich ist Krisper unter U-Ausschussbeobachtern als Fraktionschefin bekannt, die akribisch vorbereitet ebensolche Fragen stellt. Ihrer Ausschussarbeit sind entscheidende Erkenntnisse im BVT-U-Ausschuss geschuldet - im Ibiza-U-Ausschuss, wo es bisher vier Ausschusstage gegeben hat, ist der Einblick noch nicht so groß. Die meisten der bisher Befragten konnten sich umfassend entschlagen - unter Berufung auf laufende Ermittlungsverfahren. Unter anderem der frühere Novomatic-Vorstandsvorsitzende Harald Neumann, der zu mutmaßlichen Absprachen mit Politikern keine Auskunft geben wollte.

2. Die ÖVP, Türkis-Blau und das Wissen um Ibiza

Neben Kurz soll diese Woche eine ganze Riege führender (Ex-)ÖVP-Politiker im U-Ausschuss befragt werden. Gernot Blümel etwa, unter Türkis-Blau Regierungskoordinator, und sein Vorgänger als Finanzminister, Hartwig Löger. Und Bettina Glatz-Kremser, die von 2017 bis April 2019 stellvertretende ÖVP-Chefin war - die Managerin wurde im Mai 2019 Casinos-Generaldirektorin. Casinos-Aufsichtsratschef Walter Rothensteiner soll ebenso kommen. Auch mit Öbag-Chef Thomas Schmid ist zu rechnen.

sind geplant: Kanzler Sebastian (10 Uhr), Öbag-Chef Thomas (13.30 Uhr) und Ex-Minister Hartwig (16.30 Uhr). Am Donnerstag, 25. Juni sind geplant: Finanzminister Gernot Blümel (9 Uhr), Casinos-Aufsichtsratschef Walter Rothensteiner (12.30 Uhr) und Casinos-Generaldirektorin Bettina Glatz-Kremser (15.30 Uhr).

Der Hintergrund: die Vorgänge rund um die Casinos, die durch die Ibiza-Ermittlungen bekannt wurden; unter anderem die Besetzung des Postens des Finanzvorstandes der Casinos mit dem FPÖ-Politiker Peter Sidlo. In der Causa sind - unter anderem - Löger, Rothensteiner und Schmid Beschuldigte. Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung.

Was also könnte die ÖVP-Führung wirklich von einem „Hintergrunddeal mit den Blauen“, wie Rothensteiner nach einem Telefonat mit dem damaligen Finanzminister, Löger, notiert hatte, gewusst haben? Das wollen die Abgeordneten diese Woche ergründen.

3. Die ÖVP, geschredderte Festplatten und die Ermittlungsbehörden

Was den ÖVP-Abgeordneten Fürlinger zu seinen Aussagen über Krispers Ausschussarbeit verleitete? Ihre Stellungnahme zum sogenannten „Schredder-Gate“: Im Mai 2019 hatte ein Mitarbeiter von Kurz Festplatten des Bundeskanzleramtes zerstören lassen - unter Umgehung des üblichen Dienstwegs im Kanzleramt und ohne die Rechnung zu bezahlen. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) vermutete damals einen Zusammenhang mit der Ibiza-Affäre und soll ein schärferes Vorgehen gefordert haben, hieß es in Berichten vergangene Woche.

Krisper kritisierte daraufhin die „Einmischung“ der Oberstaatsanwaltschaft in die Schredder-Ermittlungen der WKStA. Die Causa zeige, dass es keinen „Krieg“ der Justiz gegen die Ibiza-Sonderermittler gebe - sondern einen permanenten Konflikt „türkiser Netzwerke“ im Justiz- und Innenministerium gegen die WKStA. Bei Ermittlungen gegen die ÖVP werde „keine besondere Verve an den Tag gelegt“. Es ist davon auszugehen, dass der Themenkomplex diese Woche eine Rolle in den Befragungen spielen wird.

4. Parteinahe Vereine, 200.000 Euro und das Verteidigungsministerium

Ein anderer Strang, der in den bereits vergangenen U-Ausschussbefragungen (unter anderem mit den Ex-FPÖ-Spitzen Strache und Johann Gudenus) zu thematisieren versucht wurde: parteinahe Vereine und ihre Geldflüsse. Publik wurde dabei auch ein Vertrag des Verteidigungsministeriums mit dem „Institut für Sicherheitspolitik“, das als FPÖ-nahe gilt, und der unter Minister Hans Peter Doskozil (SPÖ) geschlossen wurde. Es erhält 200.000 Euro im Jahr für „Konferenzen, Podiumsdiskussionen, Workshops, Analysen“, wie es aus dem Ministerium gegenüber der „Presse“ hieß.

Dass auch andere parteinahe Vereine Geld vom Verteidigungsressort erhalten, wurde dabei ebenfalls manifest. Während die ÖVP nun Doskozil laden will, wollen die Grünen gleich alle sicherheitspolitisch tätigen Vereine prüfen. Die aktuelle Ressortchefin, Klaudia Tanner (ÖVP), kündigte am Montag an, dies von sich aus nun zu tun. Die Kooperation mit dem „Institut für Sicherheitspolitik“ soll noch dieses Jahr enden.

5. Sobotka, die Novomatic und ein Treffen mit Graf

Auch die Diskussion über den Ausschuss-Vorsitzenden, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP), beruhigt sich nicht - und dürfte diese Woche weiter köcheln. Die Opposition hält Sobotka weiterhin vor, aufgrund möglicher Beziehungen zum Glücksspielkonzern Novomatic befangen zu sein.

Jüngster Anlass ist der „Kronen Zeitung“ zufolge ein angeblicher Besuch Sobotkas bei Firmengründer Johann Graf - gerade in jener Zeit, als die Installierung des Peter Sidlo im Casinos-Vorstand vorbereitet worden sei. „Es ist absurd zu glauben, dass er unter den Vorzeichen den Vorsitz jetzt, wo es um türkise Machenschaften geht, unabhängig führen könnte“, sagte Krisper der „Krone“.