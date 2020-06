Mehr Treffen, neue Fotos: Was die „Soko“ bisher über Ibiza weiß

Das Video

Die Ermittler der Soko im Bundeskriminalamt zeichnen im Bericht detailliert ihren bisher wichtigsten Fund nach: Jenen eines Datenträgers, auf dem Aufnahmen der Ibiza-Hintermänner gespeichert waren. Nicht nur, aber auch von dem Abend auf Ibiza. Der „Kurier“ berichtete bereits am Dienstag über das Papier: Demnach würden den Ermittlern nicht alle Aufnahmen vorliegen, die auch die „Süddeutsche Zeitung“ und der „Spiegel“ erhalten hatten. Die „Presse“ konnte den Bericht ebenfalls einsehen. Tatsächlich wurde der Abend auf sechs Kameras festgehalten. Der Soko liegen die Videos aus fünf Blickwinkeln vor, die Aufnahmen aus dem Garten fehlen. Die Tonspur wurde aber sichergestellt.

Die Treffen

In dem Zwischenbericht beschreiben die Ermittler auch weitere Videos, die sie sicherstellen konnten. Darin seien weitere Treffen zwischen Gudenus, einer befreundeten Maklerin und Julian H. (am Ibiza-Abend der Begleiter der „Oligarchennichte“) zu sehen. Schon damals sollen Gudenus und H. konkreter verhandelt haben – über die „Kronenzeitung“ sowie Firmenkonstruktionen. Gudenus hatte im Untersuchungsausschuss bestätigt, auch zwischen den Treffen mit H. in Kontakt gewesen zu sein. Laut Bericht soll die Falle auf Ibiza nicht der erste Versuch der Hinterleute gewesen zu sein, Strache zu filmen. Bereits in Wien sei ein Abend geplant gewesen, Strache habe aber kurzfristig abgesagt.

Die Fotos

Der „Kurier“ zeigte Fotos von Gudenus, die ihm bei einem Treffen beim mutmaßlichen Drogenkonsum zeigen. Laut Gudenus' Anwalt hat sein Mandant stets betont, kein Kokain zu konsumieren. Gudenus nennt es „Schnee von gestern“ – und merkt an, dass das Verfahren (wegen Verjährung) eingestellt wurde. Nun wird diskutiert, ob Gudenus durch die Fotos erpressbar war und von der Falle wusste. Im U-Ausschuss verneinte er das.

Die Hinterleute

Die Soko sicherte in ihrem Bericht auch Chatprotokolle zwischen dem mutmaßlichen Ibiza-Hintermann Julian H. und S. K., der immer wieder als Mittelsmann zwischen H. und der FPÖ in Erscheinung tritt. K. hatte auch Strache getroffen, um über das Ibiza-Video zu sprechen. Verkaufsgespräche wurden allerdings von beiden Seiten ausgeschlossen. In den Chatnachrichten sprechen H. und K. laut „Soko“ immer wieder von einem möglichen „Investor“ und „Angeboten“. Es ging um „maximal zwei bis drei Millionen Euro“.

Die Soko

Dass der Zwischenbericht an die Öffentlichkeit gelangt, noch bevor ihn der U-Ausschuss erhält, sorgte für massive Kritik. SPÖ, FPÖ und Neos sehen das als weiteren Beweis dafür, dass die „Soko“ nicht unabhängig arbeite und absichtlich Informationen weitergibt. Soko-Chef Andreas Holzer widerspricht: „Aus der Soko wurden keine Informationen herausgegeben. Fünf Anwälte hatten Akteneinsicht und somit Kenntnis vom Bericht.“



