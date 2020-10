Spender im U-Ausschuss: „Strache wäre mir kein Kopfgeld wert“

Zuvor galten allerdings andere Regeln. Und das bringt uns zu den beiden wichtigsten Auskunftspersonen am Donnerstag im U-Ausschuss. Zwei Großspender und Bauherren waren geladen: Porr-Miteigentümer Klaus Ortner (IGO-Gruppe) und Hans Peter Haselsteiner (Strabag).

Klaus Ortner

Rechnet man die Jahre 2017 bis 2019 zusammen, war Ortner der größte Spender für die ÖVP: Über Firmen seiner IGO-Gruppe ließ er der Partei knapp über eine Million Euro zukommen. Was erwartete sich Ortner davon? Das wollten die Abgeordneten im U-Ausschuss klären. Auch die Justiz war den Fragen im Vorjahr nachgegangen. Immerhin erhielt Iris Ortner (die Tochter) im Öbag-Aufsichtsrat einen Sitz. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) leitete keine Ermittlungen ein. Gleichzeitig bezeichnete sie es aber als „plausibel“, dass die Bestellung Ortners zur Aufsichtsrätin ein „Erkenntlichzeigen“ für geleistete Spenden war. Bloß: Strafbar ist das nicht – eine Gesetzeslücke.

Klaus Ortner betonte auch im Ausschuss: Niemals habe er Vorteile durch seine Spenden erhalten. Bei öffentlichen Aufträgen gebe es „null Spielraum“. An ÖVP und JVP habe er aus Überzeugung gespendet. Sebastian Kurz habe „Schwung“ in den politischen Stillstand gebracht. Er, Ortner, habe sich immer an gesetzliche Vorgaben gehalten. Seine Tochter hätte auch nicht seine Unterstützung gebraucht.

Hans Peter Haselsteiner

Hans Peter Haselsteiner war der größte finanzielle Unterstützer der Neos: Von 2017 bis Mitte 2019 flossen 833.000 Euro an die Partei. Auf Ibiza nannte ihn der damalige FPÖ-Chef, Heinz-Christian Strache, auch namentlich. Wenn seine Partei in die Regierung komme, dann „kriegt der Haselsteiner keine Aufträge mehr“. Kam es dazu? Nein, sagt Haselsteiner. Das gelte aber nur für das Bauunternehmen Strabag. Bei der Westbahn, an der Haselsteiner beteiligt ist, sei er nicht gerecht behandelt worden. Und zwar vom damaligen Infrastrukturminister, Norbert Hofer (FPÖ): „Der Hofer wird mein Freund nicht werden.“ Im Übrigen sei er auch nicht an der Erstellung des Ibiza-Videos beteiligt gewesen und hätte auch kein Kopfgeld auf Strache ausgesetzt: „Er wäre mir kein Kopfgeld wert.“

Die Beweismittel

Und wie geht es mit der Aufklärungsarbeit weiter? Die Opposition hatte mit Ende September einen weiteren Beweismittelantrag an die WKStA gerichtet. Weitere Akten sollten für den U-Ausschuss herbeigeschafft werden. Die Auswertung von Terminen, Telefonaten und Korrespondenz von Finanzminister Gernot Blümel, Vorgänger Josef Pröll und Hartwig Löger (alle ÖVP), dem Ex-Generalsekretär im Finanzministerium Thomas Schmid und vielen weiteren Personen wurde gewünscht.

Die Antwort der grünen Justizministerin, Alma Zadić, fiel deutlich aus: Man werde dem Antrag nicht nachkommen. Unter anderem gebe es rechtliche Bedenken – der U-Ausschuss könne sich keine Hausdurchsuchungen wünschen, die Methoden der Beweisaufnahme seien gesetzlich determiniert. Die WKStA könne man auch nicht „zu einem Hilfsorgan des U-Ausschusses machen“. Das stünde wohl „im Widerspruch zum verfassungsrechtlichen Grundprinzip der Gewaltentrennung“.