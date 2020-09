U-Ausschuss: Ex-Rapid-Tormann wird zu Novomatic befragt

In seinem Eingangsstatement verteidigte sich Barthold gegen angebliche "Verleumdungen": Nie habe er Millionen verspielt, wie manche "Hetzblätter" behaupteten. Zudem sei er ein völlig unbescholtener Bürger. Dass er selbst zu stark ins Glücksspiel hineingekippt sei, bestritt Barthold in seinem Statement vor dem Ausschuss. Selbst die Casinos Austria hätten jüngst bestätigt, dass er kein "auffälliges Spielverhalten" an den Tag gelegt habe, beteuerte er. Dennoch sei er in den vier Jahren, in denen die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen ihn ermittelte, "sehr schwer verleumdet" worden. Das Verfahren sei schließlich eingestellt worden.