Von wem der U-Ausschuss das Ibiza-Video bekommen darf

In welche Kategorie gehört nun das Ibiza-Video? Das kommt darauf an: Einerseits, von welcher Quelle das Material stammt. Und andererseits, wen man nach seiner Meinung fragt. Denn die Abgeordneten des U-Ausschusses und deren Vorsitzender, Wolfgang Sobotka sind unterschiedlicher Meinung. Am Montag teilte Sobotka bei einem Treffen den Mandataren mit: Er lehne das Angebot von Johannes Eisenberg, Rechtsanwalt des Ibiza-Detektivs Julian H, ab. Eisenberg hatte vergangenen Donnerstag in einem Schreiben den siebenstündigen Film angeboten.

Gutachten aus dem Parlament

Sobotka stützte sich auf ein Gutachten des Rechts- und Legislativdientes im Parlament. Das Fazit: Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass das angebotene Filmmaterial „widerrechtlich erlangt wurde“. Es liege auch kein Einverständnis der Personen vor, die aufgenommen wurden. Außerdem gebe es noch einen Unsicherheitsfaktor: Für U-Ausschüsse ist zwar klar geregelt, welche Organe und Auskunftspersonen dem Parlament Beweismittel liefern müssen (etwa Ministerien). Auch Abgeordnete können Beweismittel einbringen. In der Verfahrensordnung ist aber nicht geregelt, ob andere, unbeteiligte Dritte Beweismittel liefern können.

Die Opposition sieht das anders – und hätte das Angebot gerne angenommen: „Wir haben klar gesagt, dass wir diese Vorgehensweise gar nicht verstehen“, sagte Kai Jan Krainer (SPÖ) nach dem Treffen. Die Verfahrensordnung schließe keinesfalls aus, Beweismittel von Dritten anzunehmen.

„Nicht nachvollziehbar“

Für Martin Graf ist Sobotkas Vorgehensweise ein „weiterer Versuch, die Ausschussarbeit zu verzögern“. Und auch Stephanie Krisper kann die Entscheidung „rechtlich überhaupt nicht nachvollziehbar“. Denn ob das Video rechtswidrig entstanden sei oder nicht, sei gar nicht die Frage. Die Verordnung schränke nur Beweismittel ein, die rechtswidrig erlangt wurden. Anwalt Eisenberg habe das Material schlicht von seinem Mandanten bekommen, rechtswidrig könne das also nicht sein.

Nun überlegen die Abgeordneten, durch welche juristischen Schlupflöcher man doch noch an das Video kommen könnte: Eisenberg könnte zum Beispiel als Auskunftsperson vor dem U-Ausschuss erscheinen (freiwillig, weil er in Deutschland lebt) und dort das Beweismittel einbringen. Oder aber die Abgeordneten erhalten von ihm das Video und bringen es als Beweismittel ein – und holen sich zusätzlich das Einverständnis der abgebildeten Personen. Es sind rechtliche Feinheiten, die geklärt werden müssen.

Möglich, dass bis zur Klärung das Material ohnehin vorliegt: Das Bundeskriminalamt konnte Ende April mehrere Stunden Videomaterial sicherstellen. Die Staatsanwaltschaften prüfen nun, welche Geheimhaltungsstufen die einzelnen Passagen haben und ob eine Weitergabe Ermittlungen gefährdet. Diese Klassifizierung wollen auch die Grünen abwarten – und sprachen sich deswegen auch gegen das Angebot des Anwalts aus.



