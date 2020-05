FMA: Krise wird auch "Schock für Finanzwirtschaft"

Die Coronakrise wird auch an den Finanzunternehmen nicht spurlos vorübergehen.

Die Coronakrise wird auch an den Finanzunternehmen nicht spurlos vorübergehen. "Wir müssen uns darauf vorbereiten, dass das auch ein großer Schock für die Finanzwirtschaft sein wird", sagte der Vorstand der Finanzmarktaufsicht, Helmut Ettl, am Dienstag. Allerdings sei der Sektor aktuell deutlich besser aufgestellt als noch bei der Finanzkrise.

Der Krisenpolster der heimischen Banken sei mittlerweile doppelt so hoch wie im Jahr 2008 und das Volumen fauler Kredite (non-performing loans/NPL) mit 2 Prozent deutlich geringer. Was seit 2008 an Regulierung aufgebaut wurde, sei gut gewesen und habe die Situation für jetzt klar stabilisiert, so der Co-Vorstand Eduard Müller. Das mache den Finanzsektor in der aktuellen Krise zu einem Teil der Lösung anstatt des Problems, wie es in der Finanzkrise der Fall war, so die beiden Vorstände.

Das niedrige NPL-Niveau wird sich aber nicht halten lassen. "Wenn wir 7 Prozent Wirtschaftseinbruch haben, wird es auch zu Zahlungsunfähigkeiten kommen", so Ettl. Die Banken werden schon auf Basis der Konjunkturprognosen Rückstellungen bilden, noch bevor die faulen Kredite wieder mehr werden. Derzeit gebe es noch keine Ausfälle zu sehen, auch weil der Staat gerade massiv mit Hilfsmaßnahmen einspringe, so der FMA-Vorstand.

Den Vorwurf, die Banken würden die Corona-Staathilfen zu langsam an die Unternehmen weitergeben, ließen die Vorstände nicht gelten. Die Verfahrensdauern hätten sich seit den jüngsten Änderungen bei der Bonitätsprüfung massiv beschleunigt - insbesondere bei Hilfen, bei denen der Staat das komplette Risiko trage, so Ettl. Trage jedoch die Bank ebenfalls ein Risiko, müsse sie eine Risikomessung vornehmen. Das könne nicht in Frage gestellt werden, so Ettl.

Für die Zeit nach der Krise sei es noch nicht möglich, seriös Auskunft zu geben. "Wir kennen den gesamten Krisenverlauf noch zu wenig", sagte Ettl. Die heimischen Banken würden aber bereits beginnen, Risikovorsorgen zu treffen - und das "präventiv, ohne dass auch nur ein Kredit schon ausgefallen wäre."

Kapitalpuffer statt Dividenden

Dass die Banken nach der Finanzkrise auf Druck der FMA einen starken Kapitalpuffer aufgebaut hätten, sei eine der wichtigsten Maßnahmen für die aktuelle Krise gewesen. Auch nach dieser Krise wird Prävention ein wichtiger Faktor bleiben. "Wir müssen uns nach der Krise bereits wieder auf die nächste Krise vorbereiten. Das ist das Schicksal eines Aufsehers, antizyklisch zu handeln," sagte Müller am Dienstag.

Auch die Empfehlung der Europäischen Zentralbank (EZB) an die Banken, keine Dividenden auszuschütten, sei wesentlich in der aktuellen Situation. Damit blieben rund 1,8 Milliarden Euro im Bankensystem, die andernfalls ausgeschüttet worden wären, so Ettl. Ausnahmen gebe es für in der Satzung festgeschriebene Pflichtausschüttungen (wie bei der Oberbank), nicht jedoch für Systeme wie bei den Raiffeisenlandesbanken, bei denen die Dividenden zu einem Gutteil an die eigenen Banken gehen und damit im Sektor bleiben würden.

Ende April hatte der Chef der RLB OÖ, Heinrich Schaller, moniert, dass keine Gewinne ausgeschüttet werden dürfen. Damit fielen die einzelnen Raiffeisenbanken um eine Ausschüttung um, obwohl sie diese gerade jetzt in der Krise gut brauchen könnten.

„Chemie stimmt"

Im Vorjahr belief sich das Budget der FMA auf 72,3 Millionen Euro und stieg damit zum Vorjahr um 3,8 Prozent. Davon kamen 4 Millionen pauschal vom Bund, 5,9 Millionen kamen von Gebühren und sonstigen Erträgen und 62,4 Millionen Euro verursachergerecht von den beaufsichtigten Unternehmen selbst. Davon entfielen auf die Banken 57,4 Prozent, die Wertpapieraufsicht 23,2 Prozent, Versicherungsunternehmen 17,6 Prozent und Pensionskassen 1,8 Prozent, hieß es in der Aussendung der FMA. 2019 wurden 999 Unternehmen beaufsichtigt, davon 884 konzessionierte Unternehmen der Finanzwirtschaft und 115 börsennotierte Firmen.

Ob Müller auch über die Interims-Periode hinaus Vorstand der FMA bleiben wird, wollten die Vorstände heute nicht kommentieren. Die "Die Presse" hatte berichtet, dass seine Bestellung bereits fix sei und nur noch formal im nächsten Ministerrat abgesegnet werden müsste. Anfang Februar hat Müller den Vorstandsposten interimistisch von Klaus Kumpfmüller übernommen. Auf APA-Nachfrage kommentierte Ettl die Zusammenarbeit mit Müller mit "die Chemie stimmt." Auch Müller hob hervor, dass die Zusammenarbeit sehr gut laufe.