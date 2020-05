Kunst-Stücke

Viele Künstler wollen so schnell wie möglich wieder auftreten. Major Kottan machte am Montagabend in der „ZiB 2“ den Anfang und rechnete mit der Regierung ab.

Aber nicht alle Künstler wollen so schnell wie möglich wieder große Hallen füllen. „Rudi & The Babyelefants" zum Beispiel wollen sich noch etwas Zeit lassen. Ihnen reicht die Bühne, die sie derzeit haben. Ob ihr Nummer-1-Hit „Lockdown Girl" vom Album „Shutdown Boy" ein Onehitwonder bleibt, wird man sehen.

Aber nicht alle Künstler wollen so schnell wie möglich wieder große Hallen füllen. „Rudi & The Babyelefants“ zum Beispiel wollen sich noch etwas Zeit lassen. Ihnen reicht die Bühne, die sie derzeit haben. Ob ihr Nummer-1-Hit „Lockdown Girl“ vom Album „Shutdown Boy“ ein Onehitwonder bleibt, wird man sehen.

Nicht leicht hat es derzeit jedenfalls Ulrike Lunacek. Mehr Gegner in der grünen Anhängerschaft hatte Beate Hartinger-Klein auch nicht. Das ist das Problem beim kritischen Bewusstsein. So schnell kann man gar nicht schauen, richtet es sich gegen einen selbst. Nur weil man Bob Dylan einmal dröge gefunden hat.

Bob-Dylan-Konzerte sind übrigens am gefährlichsten. Viele Menschen schlafen dabei ein und sind dann nicht mehr in der Lage, den entsprechenden Abstand einzuhalten. Bei „Rudi & The Babyelefants“ kann einem das nicht passieren.

Major Kottan meinte übrigens in der „ZiB 2“, er würde zur Not auch im Baumarkt auftreten. Da kann man nur sagen: Mach es zu deinem Projekt! Yippie-jay-jay-yippie-yippie-yeahh! (oli)

Reaktionen an: oliver.pink@diepresse.com