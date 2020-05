Wo ein einziger Meter schon ein Meter zu viel ist

Pandemie-Prävention für Fußgänger oder: Wenn man dem Nächsten nicht zu nahe kommen darf.

Gebote gibt's ja sonder Zahl, und das von alters her. Vorrecht unserer Pandemie-Gegenwart freilich ist es, neben so Erhabenes wie das Gebot der Nächstenliebe und so Erquickendes wie das bierhaltige Reinheitsgebot (nur Hopfen, Malz, Hefe, Wasser!) so Infames wie unser aktuelles Abstandsgebot („Nicht näher als einen Meter!“) gereiht zu haben; und nichts, was ein Virus derzeit davon überzeugen könnte, uns vom notorischen Abstandnehmen ehebaldigst wieder Abstand nehmen zu lassen.