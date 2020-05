Aluminiumfreie Deos im Ökotest

(c) imago/Westend61 (imago stock&people)

50 Deos ohne Aluminium wurden überprüft, zehn Produkte fielen durch. Was dabei auffällt: Vor allem in Männer-Artikel befinden sich mitunter problematische Duftstoffe.

Deodorants ohne in Verruf geratenes Aluminium sind sehr gefragt. Ökotest hat daher 50 alu-freie Sprays und Zerstäuber im Labor auf bedenkliche Stoffe testen lassen. 25 Produkte waren "sehr gut", zehn fielen mit "mangelhaft" oder "ungenügend" durch. Der Rest teilte sich in sechs "gut", sieben "befriedigend" und zwei "ausreichend", berichtete die Arbeiterkammer Oberösterreich am Montag.

Bei den Musterschülern waren sowohl hochpreisige (9,71 Euro für 75 Milliliter) als auch günstige (ab 95 Cent) Eigenmarken. Den Konsumentenschützern fiel auf, dass unter den durchgefallenen Deos auffallend viele Markenprodukte für Männer waren.

Deos ohne Aluminium, zertifizierte Naturkosmetik Alterra Deo-Zerstäuber Jojoba & Bio-Salbei 2,99 Euro Sehr gut Alverde Deo-Zerstäuber Bio-Limette Bio-Salbei 2,95 Euro Sehr gut benecos Natural Deo Spray Aloe Vera 4,99 Euro Sehr gut Sante Deo Spray Homme II Bio-Caffeine & Acai Deodorant 6,74 Euro Sehr gut Speick Natural Aktiv Deo Spray 6,99 Euro Sehr gut Weleda Citrus Deodorant 7,84 Euro Sehr gut Lavera Deo Spray Bio-Wildrose 4,99 Euro Gut Cosnature Limette & Minze 2,99 Euro Befriedigend Logona Mann Deo-Spray Bio Ginkgo & Coffein 7,49 Euro Befriedigend

Ein Deo ohne Alu verhindert lediglich, dass der ausgetretene Schweiß müffelt, Antitranspirants mit Aluminium vermindern auch die Schweißmenge, indem sie die Poren verengen. Das Leichtmetall geriet in den vergangenen Jahren in Verruf, die Wissenschaft streite immer noch darüber, wie gefährlich es ist.

Ökotest ließ die Deos im Labor auf allergene Duftstoffe und künstlichen Moschusduft, auf umstrittene halogenorganische Verbindungen und bedenkliche Formaldehyd/-abspalter sowie PEG/PEG-Derivate untersuchen. Außerdem wurden die Produkte auf umweltbelastende synthetische Polymere abgeklopft.

Problematische Duftstoffe führen zu schlechtem Testergebnis

Sieben fielen mit "mangelhaft", drei mit "ungenügend" durch, vor allem wegen problematischer Duftstoffe. Vier Männer-Sprays enthielten Moschusverbindungen, zwei den Duftstoff Cashmeran. Beide Stoffe können sich im Fettgewebe von Mensch und Tier anreichern, breiten sich stark in der Umwelt aus und gefährden Gewässer, hieß es. Lilian wurde in sieben Produkten nachgewiesen, dieser Duftstoff steht im Verdacht die Fortpflanzungsfähigkeit zu gefährden. Drei Deos enthielten Duftstoffe, die häufig Allergien auslösen.

Deos ohne Aluminium (schlechte Bewertung) Fa Luxurious Moments Zerstäuber Deodorant 2,43 Euro Mangelhaft Garnier Mineral Deodorant Pure Frische 0,82 Euro Mangelhaft JPS John Player Special Fresh Deodorant 1,50 Euro Mangelhaft Nivea Fresh Natural 3,49 Euro Mangelhaft Bruno Banani Man‘s Best Deodorant Spray 1,23 Euro Mangelhaft Dove Men+Care Clean Fresh Deodorant Spray 0,73 Euro Mangelhaft Nivea Men Fresh Active Deodorant 3,49 Euro Mangelhaft Adidas Deo Body Spray Victory League for him 0,88 Euro Ungenügend Axe Black Fresh Deodorant & Bodyspray 1,23 Euro Ungenügend Playboy VIP Deodorant Body Spray for him 0,98 Euro Ungenügend

Mit Vorsicht zu genießen seien Angaben wie ein Wirkversprechen von 48 Stunden. Das heiße lediglich, dass nach 48 Stunden noch immer ein gewisser Unterschied zwischen einer Achsel mit und jener ohne Deo wahrnehmbar ist. Gegen den Schweißgeruch rät die AK weniger Kaffee zu trinken, Knoblauch zu vermeiden, regelmäßig in die Sauna zu gehen und Naturfasern zu tragen.

(APA)