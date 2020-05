In Wuhan wurde der Internationale Tag der Krankenpflege groß zelebriert. Neuinfektionen mit dem Coronavirus werden mit allen Mitteln eingegrenzt.

Nach nur sechs Neuinfektionen greift Wuhan zu einer radikalen Maßnahme - und lässt alle Einwohner testen. Wenige Tage vor dem Volkskongress soll eine zweite Welle mit allen Mitteln verhindert werden.

Wie ernst die chinesische Regierung die Gefahr einer zweiten Infektionswelle nimmt, dürfte spätestens seit Montag unbestritten sein: Nachdem in Wuhan lediglich sechs Anwohner eines Wohnblocks positiv auf das Coronavirus getestet wurden, planen die lokalen Behörden nun jeden der elf Millionen Einwohner aus dem einstigen Covid-19-Epizentrum testen zu lassen. Ohne Frage ist dies auch eine Machtdemonstration Pekings, schließlich leiden viele Länder weltweit dieser Tage an einem eklatanten Mangel an Test-Kits. „Wir dürfen weder nachlässig noch lax sein“, zitiert die Wuhaner Changjiang Tageszeitung einen örtlichen Parteikader.