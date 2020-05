Kreml-Sprecher Peskow an Covid-19 erkrankt

Peskow bestätigte seine Erkrankung. Er wird im Spital behandelt. Bereits drei Mitglieder der russischen Regierung sind mit dem Coronavirus infiziert.

Kreml-Sprecher Dmitrij Peskow ist an Covid-19 erkrankt. Er befindet sich im Krankenhaus, wie am Dienstag bekannt wurde. „Ja, ich bin erkrankt, ich werde behandelt“, bestätigte der 52-Jährige gegenüber der russischen Nachrichtenagentur Interfax. Peskow ist der persönliche Sprecher Putins und einer seiner engsten Mitarbeiter. Er steht bei den Pressekonferenzen des Kreml Rede und Antwort und kommentiert alle Vorgänge im Kreml. Vorerst war unklar, wann Peskow das letzte Mal persönlichen Kontakt mit Präsident Wladimir Putin gehabt hat. Bekannt ist allerdings, dass er am 30. April bei einer Videokonferenz des Kreml-Chef zugegen war.

Insgesamt drei russische Regierungsmitglieder sind bereits an Covid-19 erkrankt: Premierminister Michail Mischustin sowie Bauminister Wladimir Jakuschew und Kulturministerin Olga Ljubimowa. Alle drei sind noch nicht genesen.

Russland ist zuletzt mit mehr als 232.000 Fällen auf Platz zwei der weltweiten Coronastatistik aufgestiegen.

(som)