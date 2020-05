Russland: „Auf gut Glück“ durch die Coronakrise

Trotz wochenlangem Lockdown steht das Land auf Platz zwei der weltweiten Covid-19-Statistik. Wie ist das möglich? Ein Rundgang durch Moskau zeigt: Jeder hier hat seinen eigenen Begriff von Selbstschutz. Und der Staat schaut weg.

Ein Kind baut eine Sandburg, ein anderes düst mit dem Roller an den Spaziergängern in der Fußgängerzone vorbei. Und auf einer Parkbank, das Gesicht in die Sonne gestreckt, sitzt Alexandra. Die 27-Jährige in Shorts und sandfarbenem Top liest die Geschichtensammlung „Ananaswasser für die schöne Dame“ des bekannten russischen Autors Viktor Pelewin.