Styrian-Spirit-Prozess: Verurteilung von drittem Beschuldigten

Der Ex-Prokurist der Kärntner Hypo-Bank wurde am Dienstag zu einer teilbedingten Haftstrafe von 18 Monaten verurteilt. Ex-Hypo-Vorstandschef Wolfgang Kulterer und Ex-Vorstand der Hypo-Österreich Gert Xander waren bereits 2013 schuldig gesprochen worden.

Der Ex-Prokurist der Kärntner Hypo-Bank wurde am Dienstag am Landesgericht Klagenfurt wegen Untreue zu einer teilbedingten Haftstrafe von 18 Monaten verurteilt. Der 57-Jährige war wegen seiner Beteiligung an der Kreditvergabe an die marode Fluglinie Styrian Spirit im Jahr 2005 angeklagt worden. Wegen dessen Verhandlungsunfähigkeit war das Verfahren allerdings sechs Jahre lang auf Eis gelegen. 2014 hatte Richter Christian Liebhauser-Karl eine Fortsetzung versucht, die allerdings erfolglos blieb. Am Dienstag schließlich konnte Liebhauser-Karl auch dieselben Schöffen vereidigen, die bereits 2013 dem Senat angehörten.

Ex-Hypo-Vorstandschef Wolfgang Kulterer und Ex-Vorstand der Hypo-Österreich Gert Xander waren bereits 2013 wegen der Vergabe eines Kredits von zwei Millionen Euro am Landesgericht Klagenfurt schuldig gesprochen worden. Der Oberste Gerichtshof hatte die Schuldsprüche, (Kulterer erhielt zwei Jahre Haft, Xander 21 Monate, beides unbedingt) in weiterer Folge bestätigt.

Volles Geständnis

Nachdem der Angeklagte sich bis dato stets für unschuldig erklärt hatte, legte er nun ein volles Geständnis ab und bot Schadenersatz im Ausmaß von 50.000 Euro an. Seine Handlungsweise vor 15 Jahren erklärte er damit, dass es eigentlich nicht möglich gewesen sei, gegen den Willen von Eigentümer und Vorstand zu agieren, auch wenn das nicht wörtlich ausgesprochen worden sei.

Der Verurteilte war damals Leiter jener Abteilung der Hypo Österreich, die den Kreditantrag an die Styrian Spirit bearbeitet hatte. Obwohl die Fluglinie akut insolvenzgefährdet war, billigte die Bank dem Unternehmen zwei Millionen Euro an Kredit zu. Dafür hatte der damalige Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider eine Patronatserklärung in Aussicht gestellt, die allerdings nie einlangte. Kurz darauf war die Fluglinie tatsächlich pleite.

Bei der Geltendmachung des Schadens durch den Privatbeteiligtenvertreter stellte sich nun heraus, dass die beiden anderen verurteilten Ex-Bankmanager insgesamt weniger als 100.000 Euro an Schadensgutmachung geleistet hatten, da beide Privatkonkurs angemeldet hatten. Die Forderung der Bank an den Angeklagten wurde daher mit rund 1,9 Millionen Euro beziffert.

Die Verurteilung zu 18 Monaten Haft, davon sechs Monate unbedingt sei durch den Umstand zu erklären, dass der Angeklagte unbescholten sei, wie Liebhauser-Karl ausführte. Auch das Geständnis sei mildernd, erschwerend sei hingegen der hohe Schaden. Staatsanwalt Andreas Höbl gab keine Erklärung ab. Der Angeklagte nahm das Urteil nach einer Besprechung mit seinem Verteidiger Herbert Felsberger an, der in seinem Plädoyer den Schöffensenat dazu aufgefordert hatte, seinen Mandanten trotz Geständnisses freizusprechen.

