Maximalbelegung für Züge gibt es in der Coronakrise keine.

Essen trotz Maskenpflicht und ein fremder Sitznachbar während Social Distancing? Über die neuen Spielregeln beim Zugfahren – und das Setzen auf Eigenverantwortung.

Der Zug von Wien nach Graz ist am Samstag vor dem Muttertag gut gefüllt. Einige Fahrgäste sitzen am Gang, dabei gibt es noch freie Sitzplätze – kaum jemand scheint sich in Zeiten von Social Distancing zu trauen, neben einem Fremden Platz zu nehmen.