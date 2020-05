Wie Brüssel die Grenzen schrittweise wieder öffnen will

Die EU-Kommission legt am Mittwoch ihre Empfehlungen vor. Der Druck auf den deutschen Innenminister wächst.

Die Infektionszahlen sinken, die Ausgangsbeschränkungen sind in vielen Staaten Europas bereits gelockert worden – nun soll nach Vorstellungen der EU-Kommission der nächste Schritt erfolgen: die vorsichtige Öffnung der Grenzen innerhalb der Union. Am Mittwoch will die Brüsseler Behörde Empfehlungen dazu vorstellen. „Da sich die Gesundheitssituation allmählich verbessert, sollte sich die Abwägung ändern, hin zu einer uneingeschränkten Personenfreizügigkeit“, heißt es in einem Entwurf des Papiers, aus dem Medien zitierten. Die Kommission plädiert für einen flexiblen Stufenplan, mit dem die Grenzkontrollen nach und nach aufgehoben werden sollen.



Wichtig ist aus Sicht Brüssels ein abgestimmtes Vorgehen der EU-Staaten. Das Öffnen der Grenzen zu verzögern, würde hingegen „nicht nur das Funktionieren des Binnenmarkts schwer belasten, sondern auch das Leben von Millionen von EU-Bürgern, denen die Vorteile der Freizügigkeit vorenthalten werden“, heißt es dem Entwurf. Die Behörde betont auch den Stellenwert des freien Reisens für die schwer von der Pandemie getroffene Tourismusbranche.