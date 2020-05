Italien, der europäische Patient

Kein Land wurde so stark vom Coronavirus getroffen und auch an den Nachwirkungen dürfte das Land noch lange leiden. Eine Bestandsaufnahme.

Nach Wochen des Hausarrests dürfen sich die Italiener jetzt freier bewegen. Ab kommender Woche sperren auch wieder mehr Geschäfte. Das ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zurück in ein normales Leben.

Doch der Begriff „normal“ ist in Italien dieser Tage relativ, denn das Land hat sich während des Lockdowns verändert: Den Bürgern steckt der Schock über die Heftigkeit, mit dem das Coronavirus das Land heimgesucht hat, noch tief in den Knochen. Zudem werden jetzt erst die heftigen wirtschaftlichen Folgen des radikalen Shutdowns – Italien hat so gut wie seine gesamte Produktion heruntergefahren – werden jetzt erst sichtbar.



Die bereits vor der Corona-Krise schwächelnde drittgrößte Euro-Volkswirtschaft wurde durch die Pandemie in die Knie gezwungen, viele Betriebe müssen schließen, Rekord-Arbeitslosigkeitsraten und Armut drohen. Unklar ist, was aus Italien wird. Hier die größten Schwachstellen des „europäische Patienten“: