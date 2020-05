Im One of One gibt es jetzt auch Schnitzel(semmel)

Gastronom Martin Ho setzt auf der Seilerstätte jetzt auch auf Wiener Küche. Regie führt im „Newman“ der Deutsche Carlo Neumann.

Das „One of One“ von Gastronom Martin Ho im ehemaligen Residenzhof auf der Seilerstätte vereint schon bisher vieles: Es ist Galerie, Bar („Chin Chin – The Dry Martini Bar“), Chinarestaurant (im „Mr. Wow“ serviert Demir Babali Pekingente und erkochte sich binnen eines Jahres zwei Hauben) und Taco-Bude („Tetate“). Jetzt gibt es ab 15. Mai auch noch Wiener Schnitzel. „Newman“ heißt die neue Aperitivo-Tagesbar gegenüber des Ronachers, in der Carlo Neumann sich vor allem Schnitzel und Kaiserschmarren widmen will.

Neumann, ein Rostocker, kochte im Le Méridien, im Korso, bei Reinhard Gerer im Magdalenenhof oder als Private Chef und seit Oktober in Hos Memberclub X. Die Brösel für die Panier kommen von Öfferl, Preiselbeermarmelade, Apfelmus und Zwetschgenröster werden selbst gemacht. Im Lokal sollen, passend zur kulinarischen Ausrichtung, künftig Werke junger österreichischer Künstler gezeigt werden. Einen Gastgarten gibt es, und für Eilige gibt es auch Schnitzelsemmeln und Negroni im Flakon zum Mitnehmen.

„Shutdown genutzt"

Ho sagt, er habe schon immer auch ein Faible für die Wiener Küche gehabt, „jetzt habe ich endlich das passende Lokal“. Der Shutdown habe ihm die Möglichkeit geboten, freie Ressourcen zu nutzen und das „Newman“ früher als geplant umzusetzen. „Dadurch können wir Arbeitsplätze sichern und unserem Team durch einen zusätzlichen Betrieb langfristige Perspektiven geben. Die Expansion mit neuen Projekten ist für uns die beste Möglichkeit, um mit unserem Team durch die herausfordernde Zeit der Covid-19-Maßnahmen zu gehen.“

Ein wenig geht der Gastronom damit freilich auch in die PR-Offensive, hatte ihm eine „Corona-Party“ in einem seiner Lokale zuletzt doch eher negative Schlagzeilen eingebracht. Im Dots im Brunnerhof in Döbling, der aufgrund der Corona-Maßnahmen gar nicht offiziell geöffnet war, hatte es laut Medienberichten eine „Drogenrazzia“ gegeben. Ho erklärte, er habe damit nichts zu tun. Ein Stammkunde sei in dem Lokal, das zu der Zeit ein Lieferservice betrieb, mit mehr Freunden als zulässig aufgetaucht. „Dass die Mitglieder dieser Gesellschaft dann die von der Polizei festgestellten Suchtmittel bei sich trugen, das kann weder der Koch noch der Mitarbeiter wissen“, so Ho gegenüber dem Magazin „Trend“.

(tes)