In der „Presse“ belehrt uns Oliver Picek, „wie wir uns die Krisenbekämpfung leisten können“ (22. 4. 2020). Eine diametral entgegengesetzte politische Position wird in der gleichen Ausgabe von Karl-Peter Schwarz vertreten. Kann die Wissenschaft valide Antworten auf die Frage geben, wie die durch das Coronavirus ausgelöste Wirtschaftskrise am besten bewältigt werden kann?

Sie kann es, und zwar die Nationalökonomie. Entgegen einem häufigen Vorurteil gibt es durchaus einen Mainstream, das heißt, Ökonomen können sich auf theoretisch begründete und durch Erfahrungstatsachen (empirische Evidenz) gestützte Erkenntnisse berufen, um Schlussfolgerungen für die Gestaltung wirtschaftspolitischer Maßnahmen zu erarbeiten. Bis zu einem gewissen Grad ist dabei auch ein Konsens erreichbar, der von ideologischen Vorurteilen unabhängig ist.