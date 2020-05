Golfen in Tirol? Handicap für die Bayern

Green an der Grenze

Der Golfclub Reit im Winkl-Kössen ist mit seiner grenzüberschreitenden Lage ziemlich einzigartig. Spielen dürfen derzeit nur die Österreicher. Noch.

Die hügeligen Wiesen zwischen Reit im Winkl und Kössen, der postkartenmäßige Ausblick auf den Wilden Kaiser, das verschafft den Golfspielern rund um Kössen und Reit im Winkl besonders schöne Aussichten. Aber nicht für alle. Denn die 18-Loch-Anlage des Golfclubs Reit im Winkl-Kössen erstreckt sich über bayerisches und Tiroler Grenzgebiet. Sechs Bahnen auf der österreichischen und zwölf Bahnen auf der deutschen Seite. Auf der österreichischen darf seit dem 1. Mai wieder gespielt werden. Nicht so bei den Nachbarn, wo Golf derzeit noch auf dem Corona-Index steht. Und das beschert dem Club eine ziemlich ungewöhnliche und nicht ganz einfache Situation. Eine Absperrung und Hinweisschilder weisen Golfer auf der österreichischen Seite darauf hin, dass Übertritt und Bespielen der Bahnen beim Gegenüber verboten sind. Die Einschränkung gilt auch für die Gäste des benachbarten Hotels Peternhof, die die Anlage mitbenützen können.

Exekutive am Green

Um die Einhaltung kümmern sich Clubmanager Martin Soltys und seine Mitarbeiter. „Wir kontrollieren das regelmäßig und konnten feststellen, dass die Leute bislang auch sehr diszipliniert sind.“ So bescheiden sich die Golfer und Golferinnen auf der Tiroler Seite damit, ersatzweise zwei- oder dreimal dieselben Bahnen zu bespielen. Ist ja auch vernünftig, denn immer wieder taucht auch die Polizei zwecks Kontrolle auf. Allerdings kam bislang nur die bayerische Exekutive zu Besuch. Clubpräsidentin Heidi Mittermaier, Schwester von Rosi Mittermaier und ebenfalls ehemalige Skirennläuferin, beklagt auch wirtschaftliche Nachteile, da durch die Beschränkung viele Golfer ausbleiben würden und der Club traditionell ein recht großes Einzugsgebiet hat. So hofft man derzeit darauf, dass die bayerischen Golfer irgendwann wieder ihre Freiheit erlangen und rauf auf die Greens können.

Jeder auf seiner Seite

Dann dürfte es zwar besser, aber auch noch komplizierter werden. Denn solang der Grenzübertritt weitgehend verboten ist, können die Bayern nur auf der bayerischen Seite und die Österreicher nur auf der Tiroler Seite spielen. Was dann ja auch wieder von irgendwem irgendwie kontrolliert werden muss, was an gut besuchten Tagen eine recht anspruchsvolle Aufgabe werden kann. Ein Trost für die Bayern: Nach dem Totalverzicht haben sie dann wenigstens zwölf der 18 Bahnen für sich.