Heiliges Land ohne Pilger

In den vergangenen Jahren kamen immer mehr Touristen nach Israel und ins Westjordanland. Durch die Covid-19-Pandemie ist noch ungewiss, wann sie wiederkehren.

So etwas hat es noch nie gegeben“, sagt Wajeeh Nuseibeh. „Nicht einmal in Kriegszeiten. Selbst wenn in den Straßen keine Menschen mehr zu sehen waren, so sind doch immer welche in die Grabeskirche gekommen.“ Seit 45 Jahren sitzt Nuseibeh an der Pforte zum ältesten Gotteshaus Jerusalems und schaut zu, wie die Pilger zu Tausenden in seine Kirche drängen. Nun sind sie alle verschwunden. Das Tor zum Allerheiligsten der Christenheit ist seit dem 25. März geschlossen.