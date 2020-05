Regierung füllt Vereinspaket mit 700 Millionen Euro

Nach dem Wirtshauspaket, das der Gastronomie mit 500 Millionen Euro unter die Arme greift, bringt die Regierung ein weites Hilfspaket auf Schiene.

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) stellten am Mittwoch ein Hilfspaket für Non-Profit-Organisationen und Gemeinnützige Vereine vor. Dieser Fonds wird mit 700 Millionen Euro gefüllt. Ähnlich wie beim Modell für Betriebe gehe es um Kostenabdeckung und in der Folge um Starthilfe für Zukunft, sagte Kogler. Richtlinien würden erst erarbeitet in Abstimmung mit Ländern und Gemeinden. Die Abwicklung soll über das Austria Wirtschaftsservice erfolgen und transparent gestaltet werden.

Das Vereinspaket kommt Kunst-, Kultur-und Sportvereinen zugute, allen, die sich sozial engagieren oder Hilfe leisten wie auch Entwicklungsarbeit. „Österreich sei ein Land der Vereine“, unterstrich Blümel. Kogler erwartet, das 10.000 der 75.000 Vereine Anträge stellen werden und Sport sowie Kunst und Kultur die größten Bereiche sein werden, die in den nächsten zwei Quartalen unterstützt werden.

„Wir arbeiten am Comeback für Österreich. Was ich sagen kann, dass es auch ein Hilfspaket für Gemeinden brauchen wird“, kündigte der Finanzminister ein nächstes Hilfspaket an. Aus dem von der Regierung beschlossenen Corona-Schutzschirm im Volumen von 38 Milliarden Euro seien bisher 20 Milliarden Euro rechtsverbindlich zugesagt, etwa für Kreditgarantien, für Kurzarbeit oder für den Ankauf von medizinischen Produkten.