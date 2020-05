Die besten Flughäfen der Welt

(c) imago images/AFLO (Haruhiko Otsuka via www.imago-im)

Zum achten Jahr in Folge wurde der Singapore Changi Airport als bester Flughafen weltweit ausgezeichnet.

Menschenmassen, Stress und überteuerte Preise für Wasser und Co. Normalerweise laden Flughäfen nicht gerade zum Verweilen ein, im Zuge der Corona-Pandemie denkt wohl so mancher Reisende an die Terminals, Duty-Free-Shops und selbst an die Check-in-Schalter recht wehmütig zurück.

Dass Flughafen aber nicht gleich Flughafen ist, zeigen die Auswertungen von Skytrax. Jährlich werden mit den World Airport Awards die weltweit besten Flughäfen ausgezeichnet. In diesem Jahr mittels virtueller Preisverleihung.

Als Grundlage für die Bewertung dient eine riesige weltweite Umfrage. 13,5 Millionen Passagiere auf 550 Flughäfen wurden befragt.

Beim Gewinner gibt es keine Überraschung. Zum achten Mal in Folge führt der Changi Airport in Singapur die Rangliste an. Auch in der Kategorie "Freizeiteinrichtungen" konnte der Flughafen überzeugen.

Kein Wunder, im Vorjahr hat das über eine Milliarde Euro teure Projekt namens Jewel im Flughafen eröffnet, das mit dem größten Indoor-Wasserfall und einem Wald aufwarten kann.

Züge verbinden die Terminals am Flughafen Changi. Sie fahren durch üppige Vegetation. (c) REUTERS (Feline Lim)

Die Awards werden in vielen verschiedenen Kategorien vergeben. Als sauberster Flughafen der Welt wurde etwa der Tokyo Haneda ausgezeichnet, die weltweit besten Mitarbeiter hat nach dem Skytrax World Airport Awards der Flughafen Kansai in Japan. Am meisten verbessert hat sich der Flughafen Paris Orly. Das beste Flughafenhotel in Europa ist das Sofitel am London Heathrow. Am besten essen kann man im Flughafen Tokyo Narita.

Der Wiener Flughafen landet in der Rangliste übrigens auf Platz 16.

Die Top-10 im Überblick:

1. Singapore Changi

2. Tokyo Haneda

3. Doha Hamad

4. Seoul Incheon

5. München

6. Hongkong

7. Tokyo Narita

8. Centrair Nagoya

9. Amsterdam Schiphol

10. Kansai

(chrile)