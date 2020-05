Industrieproduktion der Eurozone bricht ein

Die Industrieunternehmen der Eurozone haben ihre Produktion infolge der Coronakrise massiv eingeschränkt.

Wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mitteilte, lag die gesamte Herstellung der Industrieunternehmen der Eurozone im März um 11,3 Prozent niedriger als im Vormonat. Gegenüber dem Vorjahresmonat betrug der Einbruch in den 19 Euroländern 12,9 Prozent. In den 27 Ländern der Europäischen Union brach die industrielle Fertigung ebenfalls ein. Im Monatsvergleich betrug der Rückgang 10,4 Prozent. Im Jahresvergleich sank die Herstellung um 11,8 Prozent.

Besonders stark ging sowohl in der Eurozone als auch der EU die Herstellung von Gebrauchs- und Investitionsgütern zurück. Der Energieausstoß fiel dagegen weniger stark.

Von den Mitgliedsländern brach die Produktion im Monatsvergleich besonders drastisch in Italien ein. Dort betrug der Rückgang 28,4 Prozent. Das Land ist mit am stärksten von der Coronapandemie betroffen. Zuwächse wurden nur in wenigen Ländern erzielt, darunter Irland und Griechenland.

Umsatzeinbrücke in Oberösterreich

57 Prozent der oberösterreichischen Industriebetriebe gehen von 10 bis 30 Prozent Umsatzrückgang bis zum Jahresende aus. Das ergab eine Umfrage der Sparte Industrie, an der 171 Firmen teilnahmen. 78 Prozent von ihnen nutzen Kurzarbeit. Dieses "mit Abstand wichtigste Unterstützungsinstrument" müsse verlängert werden, so Spartenobmann Erich Frommwald am Mittwoch in einer Pressekonferenz.

62 Prozent der Befragten meldeten Absatzprobleme im Ausland, 40 Prozent Lieferengpässe bei Lieferanten - wobei in beiden Fällen Italien und Deutschland hauptbetroffen waren. Die Wirtschaft laufe zwar wieder an, aber es gebe viele Branchen, die auch 2021 noch leiden werden, so Frommwald, daher würden sechs Monate Kurzarbeit nicht ausreichen, wenn man die "furchtbaren Arbeitslosenzahlen" nicht noch weiter erhöhen wolle.

Die Sparte Industrie hat einen "Corona-Masterplan" konzipiert, der ihre Vorstellungen zusammenfasst. Demnach sollen möglichst bald Genehmigungen beschleunigt, öffentliche Investitionen getätigt und "Belastungen" in Sachen Energie und Umwelt vermieden werden. Es brauche zudem Investitions- und Kaufanreize, wobei Frommwald u.a. den Autokauf und Autotausch forcieren will. Da die Kreditversicherer ihre Limits laufend kürzen würden, seien hier entsprechende Garantien gefragt. Mittelfristig seien eine Steuerreform, u.a. mit Entlastung kleiner Einkommen, eine Senkung der Lohnnebenkosten und mehr Geld für Forschung und Entwicklung nötig, so Frommwald.

(APA/dpa)