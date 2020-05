Zurück ins Büro, ist jetzt wieder alles beim Alten? Natürlich nicht!

Schöne neue Arbeitswelt. Wie wir in Zukunft, nach den Home-Office- und Kurzarbeitswochen arbeiten wollen, können wir nun bestimmen.

Noch sind in Österreich über eine halbe Million Menschen arbeitslos. Bleibt die Zahl der Covid-19-Neuansteckungen niedrig, wird die Wirtschaft wohl bald wieder hochgefahren. Restaurants und Café sperren auf, Dienstleister bieten ihre Angebote an; bald kehren wahrscheinlich auch mehr und mehr Arbeitnehmer aus dem Home-Office in ihre Büros zurück. Ist dann wieder alles beim Alten? Natürlich nicht; an den Folgen des wirtschaftlichen Einbruchs werden wir alle lang zu kiefeln haben. Abgesehen davon: Wollen wir die alte Normalität überhaupt zurück? Ein paar Vorschläge, was wir in der Arbeitswelt künftig besser machen könnten.