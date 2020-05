Wie Sardinien und Südtirol um Europas Sommerurlauber buhlen

Im Wettlauf um die internationale Touristen lockern einzelne italienische Regionen ihre Corona-Auflagen. Auch Italiener sollen bald wieder landesweit reisen dürfen.

Rom. Plötzlich scheint der Traum vom Sommerurlaub in Italien in diesem Corona-geschüttelten Jahr doch nicht mehr ganz unrealistisch. Zumindest nicht, wenn es nach Christian Salinas, dem Präsidenten der Region Sardinien geht. Salinas hofft, bereits Mitte Juni internationale Touristen auf seiner Insel begrüßen zu können, wie er am Dienstag in einem Interview dem italienischen Radiosender RAI erklärte. Damit setzt sich die beliebte Urlaubsinsel an die Spitze des Wettrennens italienischer Regionen darum, in diesem Jahr doch noch einige ausländische Touristen empfangen zu können.