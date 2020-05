Das Heimwerken hat mehr Gewicht als Kunst

Die Coronakrise offenbart das politische Desinteresse an der Kultur. Jetzt wäre die Chance, eine echte Künstlersozialversicherung zu schaffen.

Ein unsichtbares Virus befällt nicht nur die Lungen der Menschen, sondern unser gesamtes System. Die Gesellschaftsordnung, in der wir seit 75 Jahren gelebt haben, wird völlig auf den Kopf gestellt. Nicht nur drehen sich die Hierarchien auf unvorstellbare Weise um, die Lagerarbeiter eines Supermarktes, Pflegerinnen oder Erntehelfer sind plötzlich „systemrelevanter“ als so manche Universitätsprofessorin, Spitzensportlerin oder prominenter Künstler . . . Das kleine unsichtbare Virus macht vieles sichtbar, was man bisher nicht sehen wollte.



Es herrscht eine massive Ungleichheit in unserer Gesellschaft – sogar innerhalb der einzelnen Berufssparten: Auf der einen Seite leben Menschen in sicheren Anstellungsverhältnissen, auf der anderen Seite Menschen, die als freie Dienstnehmer keinerlei Absicherung und meist nur sehr geringe Rücklagen haben. Und das sogar oft in demselben Beruf. Ein Schauspieler, der am Burgtheater angestellt ist, lebt in einer völlig anderen Wirklichkeit als ein möglicherweise sogar gleichaltriger Schauspieler in derselben Stadt, der in der freien Szene arbeitet.