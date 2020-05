Autokauf neu: Mercedes schafft das Verhandeln ab

(c) imago images/Arnulf Hettrich (Arnulf Hettrich via www.imago-images.de)

Der deutsche Premiumhersteller stellt in Österreich auf einen Direktvertrieb um. Der Händler liefert dann Neuwagen nur noch aus, ein Handeln um den Preis gibt es nicht mehr.

Wien. Das hartnäckige Verhandeln um den Preis gehört in Österreich zum Kauf eines Neuwagens. Im besten Fall kann man am Stammtisch damit angeben, wie viel Prozent man bekommen hat. Im schlechtesten gibt man sich mit kostenlosen Fußmatten zufrieden. Aber irgendetwas muss es sein – dass man einfach den angegebenen Preis bezahlt ohne zu feilschen, scheint hierzulande undenkbar.



Wer ab kommendem Jahr einen Mercedes kaufen will, der stellt sich besser darauf ein, nicht mehr verhandeln zu können – nicht einmal über Fußmatten. Denn ab 2021 stellt der deutsche Premiumhersteller in Österreich auf einen Direktvertrieb um. Das heißt: Der Kunde kauft das Auto von Mercedes, der Händler liefert das Fahrzeug nur noch aus.