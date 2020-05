Weltwirtschaft auf der Intensivstation

(c) REUTERS (HENRY NICHOLLS)

Das Coronavirus hat der Weltwirtschaft eine Krise von bis dahin ungekanntem Ausmaß beschert. Während sich die gesundheitliche Situation langsam bessert, wird die wirtschaftliche Erholung noch lange dauern.

Am 14. Jänner 2020 beschäftigte sich die Welt mit mehr oder weniger wichtigen Nachrichten. In Österreich bestimmten die ersten Akzente der damals ganz neuen türkis-grünen Regierung in Form einer Erhöhung der Zahl der Polizisten die Schlagzeilen. International sorgte der Ausstieg von Prinz Harry aus dem britischen Königshaus für Aufregung.