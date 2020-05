PGA Tour soll Mitte Juni wieder Abschläge sehen

Die amerikanische Profi-Tour hat ihr Konzept für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs vorgelegt. Für Bernd Wiesberger sieht diese Quarantäne vor.

Profi-Golf hat nun auch ein Rückkehr-Konzept in der Corona-Krise. In einer am Mittwoch (Ortszeit) an Spieler, Mitarbeiter und Journalisten verteilten 37-seitigen Präsentation gab die PGA Tour detaillierte Einblicke in Hygiene-Standards und Maßnahmen, um trotz der Pandemie mit dem Sport weitermachen zu können.

So sollen etwa Spieler, Caddies und Turnier-Mitarbeiter vor der Abreise und nach der Ankunft zu einem Turnier auf das Virus getestet werden. Familien sind bis auf Weiteres nicht erlaubt.

Bernd Wiesberger kann als Weltranglisten-26. an Turnieren teilnehmen, müsste sich dafür allerdings nach der Einreise in eine 14-tägige Quarantäne begeben. Der Burgenländer hat Mitte März beim abgebrochenen Player's Championship seine letzte Profi-Runde bestritten, versuchte sich zuletzt bei virtuellen Turnieren. Die European Tour plant ihren Neustart erst Mitte August.

Die PGA Tour betonte, dass man daran glaube, einen sehr guten Plan entwickelt zu haben, aber man werde nicht spielen, "wenn wir nicht das Gefühl haben, dass wir ein sicheres und gesundes Umfeld für alle bieten können". Die PGA Tour will am 11. Juni mit der Charles Schwab Challenge im texanischen Fort Worth die Corona-Pause beenden. Zuschauer sind nicht erlaubt.

(APA/dpa)