Corona-Restaurant: Tisch für einen

Social Distancing und Mindestabstand werden im schwedischen Pop-Up-Restaurant Bord för en ganz ernst genommen. In den USA kann man in Zukunft mit Schaufensterpuppen speisen.

Sorgen um Social Distancing, Mindestabstand und dergleichen muss man sich im neuen Pop-Up-Restaurant in Schweden nicht machen. Denn es hat nur für einen Gast "geöffnet“ und befindet sich noch dazu auf einer Wiese.

Das Restaurant in Ransäter namens Bord för en (auf Deutsch: Tisch für einen) kommt auch ganz ohne Kellner aus. Das Essen wird in einem Korb mittels Seilzug direkt von der Küche an den Tisch gebracht. Bord för en befindet sich etwa 45 Meter vom Haus von Koch Rasmus Persson und seiner Partnerin Linda Karlsson.

Das dreigängige Menü wechselt von Tag zu Tag, auf der Website ist von Gerichten wie Kartoffelpuffer nach schwedischer Art, Seetangkaviar, Karotten-Ingwer-Püree und Zuckermais-Kroketten zu lesen. Wie viel jeder Gast dafür bezahlen möchte, ist ihm übrigens selbst überlassen.

Auch über die Hygiene hat man sich viele Gedanken gemacht. Der Tisch wird erst nach sechs Stunden desinfiziert, das Geschirr wird gleich zwei Mal gewaschen.

Die Idee kommt gut an. Und das, obwohl in Schweden die Restaurants während der Corona-Pandemie offen haben dürfen. Im Mai ist Bord för en gänzlich ausgebucht, im Juni und Juli gibt es vereinzelt noch freie Termine.

Essen mit Schaufensterpuppen

Wer nicht allein essen möchte, für den hat sich das mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnete Restaurant "The Inn at Little Washington" in Washington DC etwas einfallen lassen. Hier kann man ab 29. Mai mit Schaufensterpuppen essen, wie "CNN" berichtet.

Die Puppen werden Kleidung im Look der 1940er-Jahre tragen, für die Idee hat das Restaurant mit einem Theater zusammengearbeitet. Durch die Puppen soll es leichter sein, die Abstandregeln einzuhalten. Außerdem sollen sie zum Lachen anregen und für ein gutes Foto sorgen.

