Wiener FPÖ kündigt Demo gegen "Corona-Wahnsinn" an

Für kommenden Mittwoch ruft der Wiener Chef Dominik Nepp zur Kundgebung am Heldenplatz auf, um gegen die "überzogenen"

Maßnahmen des Bundes zu protestieren. Vor einem Asylheim in Wien wurde bereits am Donnerstag demonstriert.

Zu Beginn der Krise waren sich alle Parteien einig. Das Coronavirus muss eingedämmt werden. Dieser nationale Schulterschluss währte aber nicht lange. Mittlerweile wird sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene heftig über die gesetzten Maßnahmen gestritten. Besonders die FPÖ ortet darin den „Corona-Wahnsinn“. Nun setzen die Wiener Blauen die Kampagne fort - und rufen zu einer entsprechenden Kundgebung für kommende Woche auf. Am Mittwoch wollen die Wiener Blauen am Heldenplatz unter dem Motto "Protest in Rot-Weiß-Rot. Freiheit für Österreich. Gegen den Corona-Wahnsinn" gegen die "überzogenen" Maßnahmen des Bundes demonstrieren, kündigte der Wiener Parteichef Dominik Nepp am Donnerstag an.

"Die Coronavirus-Maßnahmen der schwarz-grünen Bundesregierung haben unsere Freiheit massiv eingeschränkt. Was zuerst aus gesundheitlichen Gründen teils notwendig war, wird jetzt zu einem Absurdum. Es geht längst nicht mehr um die Gesundheit der Österreicher, es geht nur mehr um den Ausbau der Macht von ÖVP-Bundeskanzler Sebastian Kurz - koste es was es wolle", ärgerte sich Nepp in einer Aussendung. Dies habe Massenarbeitslosigkeit, gesundheitliche Kollateralschäden, Geschäftssterben sowie eine Beschränkung der Freiheitsrechte der Bürgerinnen und Bürger nach sich gezogen.

Nepp sowie Ärzte und Wirte angekündigt

Der Obmann der Rathaus-FPÖ wird bei der Veranstaltung selbst das Wort ergreifen. Auch Vertreter der Ärzteschaft und der Gastronomie wurden angekündigt, wobei Landesparteisekretär Michael Stump auf Anfrage noch keine Namen nennen wollte. Man sei noch mitten in der Organisation. Offen ist auch noch, ob Vertreter der Bundespartei - etwa Chef Norbert Hofer - ein Statement abgeben werden.

Die Blauen versichern jedenfalls, dass die Kundgebung, die um 16.30 Uhr starten und bis zu einer Stunde dauern soll, bereits angemeldet und genehmigt sei. Auf das Einhalten der Vorgaben wie Sicherheitsabstände werde man selbstverständlich "besonderen Wert" legen, hieß es.

Versammlung vor Asylwerberheim

Die Wiener FPÖ zeigte sich übrigens bereits am heutigen Vormittag in Kundgebungslaune. Vor dem Asylwerberheim "Haus Erdberg" versammelten sich knapp zehn FPÖ-Funktionäre, um ihrer Forderung Ausdruck zu verleihen, das Gebäude nicht wieder zu besiedeln. Es habe in den vergangenen Fällen wiederholt Polizeieinsätze gegeben, Anrainer beschwerten sich zudem über Lärmbelästigung oder die Verschmutzung des öffentlichen Raums, erklärte Stumpf dazu.

Die Einrichtung mit rund 300 Bewohnern war vor rund zwei Wochen evakuiert worden, nachdem dort Coronavirus-Fälle aufgetreten waren und das Haus selbst nicht dazu geeignet war, unter Quarantäne gestellt zu werden. Der Großteil der Flüchtlinge wurde in das Covid-19-Betreuungszentrum Messe Wien verlegt.

(APA)