Slowenien setzt Lockerung von Maßnahmen fort

Auch in Slowenien nahmen zuletzt die Proteste gegen die Coronamaßnahmen zu: Hier eine Fahrrad-Demo in Ljubljana/Laibach vor wenigen Tagen.

Nächste Woche läuft der Tourismusbetrieb allmählich an. Auch große Einkaufszentren öffnen, Lokale dürfen wieder im Innenbereich bedienen. Thermen etwa und größere Hotel bleiben weiter zu.

In Slowenien kommt es nächste Woche zu weiteren Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Ab Montag wird der Tourismusbetrieb allmählich anlaufen, auch große Einkaufszentren dürfen öffnen, beschloss die Regierung am Mittwochabend. Restaurants und Lokale werden die Gäste auch im Innenbereich bedienen können.

Die Regierung soll bald weitere Lockerungen beschließen. Offenbar soll demnächst das Versammlungsverbot auf öffentlichen Plätzen fallen. Wie der Regierungssprecher für die Bekämpfung des Coronavirus, Jelko Kacin, am Donnerstag sagte, wird überlegt, Versammlungen mit höchstens 50 Menschen zu erlauben.

Kleinere Tourismusbetriebe mit Übernachtungskapazitäten für bis zu 30 Gäste dürfen ab Montag offen sein. Das gilt auch für Campingplätze, Wohnmobilstellplätze und Berghütten. Größere Hotels, Thermalbäder, Wellnesszentren bleiben vorerst zu.

Lokale und Restaurants sind bereits seit voriger Woche offen, allerdings dürfen Gäste nur auf Terrassen oder sonst außerhalb davon sein. Nun werden die Lokale vollständig geöffnet. Nachtklubs bleiben hingegen zu.

Geschäfte mit bis zu 400 Quadratmetern Verkaufsfläche sind ebenfalls seit vergangener Woche geöffnet, nun werden auch größere Geschäfte und Einkaufszentren den Betrieb aufnehmen können.

Lokale sperrten wieder auf, vorerst durften Gäste aber nur auf Terrassen, Gastgärten oder der Straße davor sitzen. APA/AFP/JURE MAKOVEC

Am Montag machen nach zwei Monaten auch wieder Kindergärten und beschränkt Schulen auf. In Volksschulen kehren vorerst nur Schüler bis zur dritten Klasse zurück, eine Woche später auch Neuntklässler und Schüler mit Lernschwierigkeiten. Der Unterricht beginnt am Montag auch für Maturanten bzw. Schüler, die eine Abschlussprüfung ablegen werden. Alle anderen bleiben bis zum Ende des Schuljahres im Heimunterricht.

Ab 23. Mai darf der Großteil der Sportaktivitäten aufgenommen werden, auch in Räumen. Trainings und Wettkämpfe in Mannschaftssportarten wie Fußball sind wieder erlaubt. Hingegen bleiben Fitnesszentren und Schwimmbäder geschlossen, außer für registrierte Sportler.

Slowenien hatte zuletzt 1464 Coronavirus-Infektionen und 103 Todesfälle bestätigt.

