Live ab zehn Uhr: Lunacek gibt "persönliche Erklärung" ab

Zwei Oppositionsparteien fordern den Rücktritt der Kulturstaatssekretärin, der derzeit von vielen Seiten ein kalter Wind entgegenbläst. Mit Livestream.

Der Druck auf die viel gescholtene Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek steigt. Nun kündigte sie überraschend eine „persönliche Erklärung“ an. Um zehn Uhr wird sie im Veranstaltungsaal der Sektion für Kunst und Kultur am Wiener Concordiaplatz vor die Presse treten.

Sollte der Livestream nicht funktionieren, klicken Sie bitte hier.

Im Umgang mit den für die Kulturbranche verheerenden Maßnahmen gegen die Coronakrise war Lunacek schwer in Kritik geraten. Auf der einen Seite werden Rücktrittsforderungen laut: Am Mittwochnachmittag legten ihr die Neos den Rücktritt nahe - „vielleicht sollte im Kulturstaatssekretariat jemand sitzen, der das nötige Interesse und die nötige Empathie hat, Lösungen zu finden“, sagte Neos-Kultursprecher Sepp Schellhorn -, am Donnerstag bezeichnete auch FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer Lunacek als „rücktrittsreif“. Die Staatssekretärin selbst hatte diese Woche jegliche Rücktrittspläne dementiert, sie wolle „mit aller Kraft“ weiterkämpfen.

Auf der anderen Seite werden Stimmen laut, die forderten, dass sich der zuständige Minister - also Vizekanzler Werner Kogler - oder Bundeskanzler Sebastian Kurz in der Frage, wie eine Öffnung der Kulturinstitutionen aussehen könne, zu Wort melde. So wandte sich am Donnerstag Josefstadt-Theaterdirektor Herbert Föttinger direkt an Kurz: „Sie, Bundeskanzler Kurz, müssen sich zu dieser Kulturnation bekennen. Laut und deutlich. Wenn die Kulturnation nach dieser Pandemie nicht mehr existiert, sind Sie verantwortlich.“ Und Gerhard Ruiss von der IG Autoren forderte Vizekanzler Kogler auf, „als Kunst- und Kulturminister in der Regierung in Erscheinung zu treten.“ Eine Neubesetzung des Staatssekretariats würde das „derzeitige Planungsdesaster“ nicht besser machen, meint Ruiss: „Das Kunst- und Kulturressort wirkt verwaist."

Auch SPÖ-Kultursprecher Thomas Drozda nahm Kogler in die Pflicht, Lunacek wolle er nicht in die Schusslinie bringen: "Ich bin so erzogen worden, dass ich nicht auf Menschen hinhaue, die am Boden liegen."

Anschober: Lunacek nicht alleine zuständig

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) gab seiner Parteikollegin am noch Donnerstag Rückendeckung. "Nicht nur sie ist zuständig für den Bereich Kultur und dessen Öffnungsstrategie, sondern wir sind genauso zuständig, es ist auch unsere Verantwortung", sagte Anschober bei einer Pressekonferenz. Er betonte außerdem, dass an weiteren Schritten gemeinsam gearbeitet werde. Dass es "aus bestimmten Bereichen Ungeduld gibt", verstehe er, "die wird auch noch dauern". Allerdings verwies er auf die ersten Öffnungsschritte im Kulturbereich, die ab Freitag gelten. Weitere "müssen und werden folgen". "Wie zeitnah und in welcher Größenordnung“, werde derzeit ausgearbeitet.

(APA/Red.)