Cluster bei Post, Entspannung ab Juni

In Verteilerzentren der Post wurden nach systematischen Tests dutzende Infektionen festgestellt. Ein Drittel aller Bezirke ist bereits „coronafrei“.

Wien. In zwei Verteilerzentren der Österreichischen Post ist es zu Corona-Ausbrüchen gekommen. Im Paketzentrum in Hagenbrunn wurden von den rund 300 Beschäftigten knapp 30 positiv auf das Virus getestet. Ebenso viele Fälle wurden aus dem Zentrum Inzersdorf gemeldet.

Nachdem mehrere Fälle unter Post-Mitarbeitern aufgetreten waren, wurden in Abstimmung mit den Behörden systematisch flächendeckende Tests durchgeführt. Auffallend war, heißt es bei der Post, dass unter den positiv Getesteten viele asymptomatische Fälle waren. Die Betroffenen sind nun in Quarantäne, die Anlagen an dem Standort wurden desinfiziert, heißt es. Die seit Beginn der Krise geltenden Sicherheitsmaßnahmen, etwa Tragen von Masken und Handschuhen, wurden um das Messen der Körpertemperatur vor jedem Dienstbeginn ergänzt.

Um die Ausfälle im Personal zu kompensieren, und um das seit Wochen sehr hohe Paketaufkommen abzuarbeiten, werde vermehrt Personal eingestellt. Es werde aber zu längeren Lieferzeiten kommen. Cluster wie die Post-Zentren gibt es derzeit viele. Als Cluster gilt, wenn mehrere Infektionen auf einen Ausgangsort zurückgeführt werden können. Im kleinsten Fall ist ein infiziertes Paar in einem Haushalt ein Cluster. Diese Cluster werden von der Ages, der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit im Detail analysiert, dort ist aktuell die Rede von etwa 200 Ausbrüchen. Die finden vor allem in Haushalts-Settings (dazu zählen auch Pflegeheime oder Asyl-Quartiere), im Arbeitsumfeld oder unter Bekannten statt.

„Schallmauer“ unterschritten

Hier wurde die Strategie in den vergangenen Wochen auch verändert: Zuvor wurden Kontaktpersonen Erkrankter in Quarantäne geschickt, aber nicht getestet, nun werden auch Kontaktpersonen ohne Krankheitssymptome getestet. So geschehen in den Verteilzentren – wie zuvor in Sozialeinrichtungen. Damit sind zahlreiche der nun auftretenden neuen Fälle auf diese aktive „Fallsuche“ zurückzuführen. Und auch regional zuletzt sprunghafte Anstiege der Zahlen sind auf solche Cluster zurückzuführen.

Bei der Gesamtzahl akut Erkrankter wurde am Donnerstag eine „Schallmauer“ unterschritten: Erstmals seit Mitte März waren weniger als 1000 Menschen in Österreich aktiv am Coronavirus erkrankt. SARS-CoV-2 werde uns aber weiter begleiten, mit hoher Wahrscheinlichkeit werde es weitere, leichte Wellen geben, sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne). Ziel sei, eine große zweite Welle zu vermeiden, dazu müsse man bei regionalen Infektionsherden regional eingreifen.

Laut offiziellen Tests ist ein Drittel Österreichs „coronafrei“. Im 33 von 94 Bezirken wurde seit 14 Tagen keine Neuinfektion registriert. Geht alles gut, könnte die Öffnung ab Juni beschleunigt werden, kündigt Anschober an.

In zwölf der 94 Bezirke liegt die Zahl bestätigter Neuinfektionen pro 10.000 Einwohner über eins. Am meisten sind es wegen vieler Fälle in einem Pflegeheim im steirischen Weiz (3,2 pro 10.000 Einwohner), in Horn (2,6 pro 10.000) und Wien (1,9 pro 10.000). (cim)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.05.2020)