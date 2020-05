Auch Teile der Mittelschicht Fall für die Caritas

(c) APA/GEORG HOCHMUTH

Der Großteil der Hilfesuchenden sind Frauen. Im Bild: Lebensmittel-Ausgabe im Caritas-Lager in Wien.

Die Caritas verzeichnet 50 Prozent neue Kunden bei der Sozialberatung: Geschäftsinhaber, Menschen mit eigenem Haus, viele davon Frauen. Über eine neue Zielgruppe, die jetzt Hilfe von Sozialorganisationen braucht.

Wien. Ein paar Fälle sind Petra Anzengruber, Leiterin der Caritas Sozialberatung noch besonders in Erinnerung. Eine Masseurin und alleinerziehende Mutter hämmerte vergangenes Monat an die geschlossenen Türen der Caritas Sozialberatung, weil sie so verzweifelt war. Sie durfte ob der Krise nicht mehr arbeiten.