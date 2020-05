Konjunkturtief wurde Ende März durchschritten

Die langsame Öffnung verringert das wöchentliche Minus. Bisher wurden zwölf Mrd. Euro an BIP verloren.

Wien. Die Coronakrise wirft Österreichs Wirtschaft in die schlimmste Rezession seit Beginn der Zweiten Republik. Das ist die bekannte, schlechte Nachricht. Die gute: Nach einem Tiefpunkt Ende März erholt sich das wirtschaftliche Leben langsam wieder. Das geht aus einem neuen wöchentlichen Konjunkturindikator hervor, den die Nationalbank (OeNB) erstellt hat.

Demnach lag die Wirtschaftsleistung während des durch die Coronavirus-Pandemie getätigten Lockdowns in den Kalenderwochen zwölf bis 16 jeweils um rund ein Viertel unter dem Vorjahresniveau, am Höhepunkt waren es zwei Mrd. Euro Verlust in einer Woche. In absoluten Größen summieren sich die BIP-Verluste für den Zeitraum 16. März bis 10. Mai 2020 auf über zwölf Milliarden Euro. Dies entspricht etwa 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts des Jahres 2019 von 375 Milliarden Euro. Auch in der Kalenderwoche 19 (4. bis 10. Mai) steht trotz der Belebung nach wie vor knapp eine Milliarde Verlust.

Denn auch in der ersten Maiwoche fehlten noch elf Prozent auf die in den Vorjahren übliche Wirtschaftsleistung. Und sollte die Hälfte der Konsumausgaben dieser Woche Nachholeffekte sein (die Geschäfte wurden erst in dieser Woche großflächig wieder geöffnet), hätte das Minus sogar 15 Prozent betragen, rechneten die Ökonomen der OeNB vor.

Ob die Erholung, die im April eingesetzt und sich im Mai beschleunigt hat, nachhaltig ist, werde sich jedoch erst in den nächsten Wochen zeigen. Ein guter Teil davon dürfte jedenfalls auf das Nachholen von im März nicht möglichem Konsum entfallen.

„Schneller“ Indikator

Traditionelle Konjunkturindikatoren sind oft nicht schnell genug verfügbar und liegen oft nur auf Monats- oder Quartalsbasis vor. Die OeNB hat daher zur Abschätzung der wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-Pandemie mit tagesaktuell verfügbaren Konjunkturdaten (etwa Zahlungsverkehr oder Arbeitsmarkt) einen Indikator entwickelt, der auf wöchentlicher Basis die wirtschaftliche Aktivität in Österreich abbildet. (APA/jaz)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.05.2020)