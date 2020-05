Spitzentreffen zum Thema AUA geplant

Am Freitagnachmittag sollen alle relevanten Vertreter zu Finanzminister Gernot Blümel kommen.

Wien. Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) hat für Freitagnachmittag zu einem Runden Tisch zum Thema Standort Luftfahrt in Österreich geladen. Mit dabei sind seine Ministerkollegin Leonore Gewessler (Grüne), Staatssekretär Magnus Brunner (ÖVP) und Vertreter der Landesregierungen von Wien und Niederösterreich, große Anteilseigner des Flughafens Wien.

Außerdem werden sich im Finanzministerium die Spitzen von Gewerkschaften, das Management von Flughafen Wien und AUA sowie Vertreter der Staatsholding Öbag und der Finanzierungsgesellschaft Cofag versammeln, hieß es am Donnerstag. Ziel sei ein Meinungsaustausch, um Entscheidungen gehe es nicht.

Für die zur Lufthansa gehörende Fluglinie nähert sich nämlich ein wichtiger Stichtag. So soll das Unternehmen am kommenden Montag den Wirtschaftsprüfern einen stimmigen Businessplan vorlegen, um eine positive Fortführungsprognose zu erhalten. Dazu braucht sie einerseits eine Einigung oder zumindest signifikante Fortschritte in den Verhandlungen mit den Mitarbeitern über Kosteneinsparungen sowie andererseits mit der Republik über die geforderte Staatshilfe in Höhe von 767 Mio. Euro.

Ultimatum bei Lauda läuft ab

Ebenfalls kommende Woche – und zwar am Donnerstag – läuft das Ultimatum von Ryanair für Laudamotion aus. Gibt es bis dahin keinen neuen Kollektivvertrag will die irische Billigfluglinie ihre heimische Tochter de facto Schließen. 550 Jobs sind davon bedroht.

Die AUA verlängerte indes am Donnerstag ihren Flugstopp bis zumindest 7. Juni. (APA/jaz)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.05.2020)