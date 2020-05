Corona-Setting für den U-Ausschuss

Festliches Ambiente mit jeder Menge Platz zum Abstand halten: Die Steuergeldflüsse an Wiener Vereine werden nun in der Volkshalle des Rathauses untersucht.

Eine neugotische Prunkhalle des Wiener Rathauses dient ab sofort als Standort der U-Kommission zur Prüfung von Geldflüssen an Vereine. Motto: Abstand halten – leicht gemacht.

Wien. Wo in der Ballsaison unter Blumenschmuck getanzt und im Advent „Christkindls Bastelstube“ eingerichtet wird, tagte am Donnerstag die städtische U-Kommission – und damit jenes Gremium, das die Subventionen an parteinahe Wiener Vereine prüft. Sowohl der zeitliche Abstand zwischen dieser und der vorherigen Sitzung (11. März) als auch die räumlichen Abstände zwischen den Beteiligten waren waren coronabedingt ziemlich groß. Letzteres war ja so gewollt. Deshalb diente erstmals die Volkshalle des Rathauses als neuer Sitzungsort.