Gratis in der Luxussuite: Unsicherheit bleibt ein Dauergast

Flugzeuge am Boden, Grenzen dicht: Für die Hotellerie könnte die Gegenwart nicht düsterer sein. Doch es gibt Lichtblicke.

Ein Gratis-Weekend in der Luxussuite: Der Grazer Hotelier Philipp Florian verschenkt sämtliche 68 Zimmer und Suiten seines Hauses Parkhotel Graz – Traditional Luxury since 1574 für das Pfingstwochenende. Keine Dumpingaktion, sondern ein Weckruf für die krisengeschüttelte Branche: „Wir sind gefordert, die Preise stabil zu halten, um auch in Zukunft Arbeitsplätze garantieren zu können“, sagt Florian. „Wenn ich einen Blick in das Reservierungsbuch werfe, sehe ich aber fast ausschließlich leere Seiten. Es wird eine gesamtgesellschaftliche und gesamtpolitische Anstrengung brauchen, um den Tourismus in Österreich am Leben zu erhalten.“