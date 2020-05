Gesundheit: „Kleiner Kosmos für sich“

Um Gesundheitseinrichtungen zu managen, benötigt man breites genauso wie spezifisches Know-how. Lehrgänge widmen sich etwa Führungsthemen, ethischen Fragen und architektonischen Blickwinkeln.

Jede Gesundheitseinrichtung, jedes Krankenhaus, ist ein kleiner Kosmos für sich. Um den medizinischen Anforderungen gerecht zu werden, muss im Umfeld eine ganze Reihe an Voraussetzungen erfüllt werden: logistische, finanztechnische, rechtliche, ökonomische, organisatorische, führungstechnische und nicht zuletzt ethische.

Diesen Themen widmen sich in Österreich einige postgraduale Lehrgänge. Seit 2013 bietet die FH Joanneum Graz in Zusammenarbeit mit der Medizinischen Universität Graz den viersemestrigen Lehrgang Health Care and Hospital Management an. Lehrgangsleiter Karin Messer-Misak: „Unsere Zielgruppe sind Führungskräfte des gesamten Gesundheitswesens. Die Schwerpunkte liegen auf Leadership, General Management, Public Health, Hospital Management, Anwendungs- sowie wissenschaftlichen Aspekten. Unsere Referenten sind zum Teil internationale Speaker.“

Verschiedene Berufsgruppen

Besonderer Wert wird laut Messer-Misak auf Interdisziplinarität gelegt, die Module sind berufsgruppenübergreifend. Auch vonseiten der Referenten sind mehrere Gesundheitsorganisationen involviert. „Das ist sehr wichtig, auch für den Austausch der Teilnehmer untereinander“, sagt Messer-Misak. Gedacht ist der Lehrgang, der mit einer Masterarbeit abschließt, für alle, die eine Führungsposition in Gesundheits- und Sozialeinrichtungen im Fokus haben: etwa in Krankenanstalten, Rehabilitationszentren, mobilen Pflegediensten, Pflegeheimen und präventiven Einrichtungen oder als Health Professionals.

„Der Lehrgang wird laufend aktualisiert. Wir haben das Curriculum 2017 völlig überarbeitet und zum Beispiel E-Health mit aufgenommen. Die Inhalte werden schon einige Zeit vorher festgelegt, aber selbstverständlich ist die gegenwärtige Situation ein Thema, und die Vortragenden gehen auf die Probleme ein, was in erster Linie die Krisenplanung betrifft. Zurzeit werden die Module online angeboten. Wir hoffen aber, dass im Herbst wieder alles normal über die Bühne geht“, sagt die Lehrgangsleiterin.

Auch die Donau-Uni Krems bietet einen postgradualen Lehrgang zu Health Care Management an. Das Kerncurriculum ist ein zweisemestriger Kurs über grundlegende Management-Tools, der sich dann zur Vertiefung in verschiedene Fachbereiche teilt. Wählen kann man zwischen einem dreisemestrigen Kurs zum Akademischen Experten in Health Care Management, einem viersemestrigen mit Masterabschluss und einem sechssemestrigen MBA-Lehrgang.

„Unsere Zielgruppe sind Personen, die im mittleren Management von Gesundheitseinrichtungen arbeiten, aber auch Ärzte und Pflegepersonal“, erläutert Lehrgangsleiterin Andrea Gruber. „Abgesehen von grundsätzlichen Managementkenntnissen, wie Finanz- und Rechnungswesen, Controlling und Führungskompetenzen, geht es um soziale Kompetenz, um Prozessabläufe und -optimierung sowie Qualitätsmanagement in Gesundheitseinrichtungen wie in einem Krankenhaus, letztlich um die zeitgemäße Führung eines Krankenhauses, eines Pflegeheimes, einer Gemeinschaftspraxis oder eines Ambulatoriums.“

Kurs für niedergelassene Ärzte

Für 2021 plant Andrea Gruber einen neuen Lehrgang: „Da sehr viele Ärzte Interesse an unseren Kursen haben, werden wir ab dem nächsten Frühjahr einen Lehrgang für das Management von niedergelassenen Versorgungseinrichtungen – sprich Gemeinschaftspraxen – anbieten. Die meisten Ärzte haben wenig Ahnung von rechtlichen Dingen und kaum Managementkenntnisse. Da hier ganz offenbar Bedarf besteht, wollen wir die wichtigsten Management-Tools für privatwirtschaftliches Arbeiten vermitteln.“ Auch Gruber verweist darauf, dass die Referenten auf die gegenwärtige Situation eingehen: „Das Krisenmanagement ist ein großes Thema.“

Einen ganz anderen – österreichweit einzigartigen – Zugang zu dem Thema hat die TU Wien in Zusammenarbeit mit der Med-Uni Wien gewählt: Healthcare Facilities. Hierbei arbeiten die Fachrichtungen Architektur und Raumplanung, Betriebsorganisation und Medizin zusammen, um einen ganzheitlichen Zugang zu Konzeption, Planung, Bau, Betrieb und Management von Gesundheitseinrichtungen zu ermöglichen. Geplant ist dieser Lehrgang ab Oktober.

Von Haus aus richtig planen

„Die Idee dazu ging von Michael Hiesmayr, einem Anästhesisten, aus, dessen Vater Architekt war. Hiesmayr ist ein sehr architekturinteressierter Mensch und machte die Beobachtung, dass sehr viele Probleme bei Krankenhausprojekten auf das fehlende gegenseitige Verständnis für die tatsächlichen Anforderungen zurückzuführen sind“, erläutert Lehrgangsleiter Christian Kühn. Um dem abzuhelfen und eine sinnvolle Kooperation zwischen medizinischen, pflegerischen, planerischen und haustechnischen Aspekten zu initiieren, wurde das viersemestrige Masterprogramm ins Leben gerufen. Angesprochen werden sollen Architekten, Ingenieure, Ärzte, Personen aus dem Pflegebereich, medizinisches Fachpersonal, Gesundheits- und Healthcare-Manager, Physiker sowie Informatiker, die sich mit Planung und Gestaltung von Gesundheitseinrichtungen beschäftigen.

Die einzelnen Module beinhalten unter anderem das Makro- und Mikroumfeld von Gesundheitseinrichtungen, also die strategische und finanzielle Planung sowie Prozesse und Funktionsplanung, Gesundheitseinrichtungen der Zukunft, integrale Planung und Implementierung. „Ziel des Masterprogramms ist die Vermittlung von interdisziplinärem, internationalem Wissen und dessen Anwendung für erfolgreiche und nachhaltige Planung, Gestaltung und Restrukturierung von Gesundheitseinrichtungen. Ich erwarte mir große – auch berufliche – Vorteile für beide Seiten. Der interdisziplinäre Zugang sollte das Verständnis für die jeweils andere Seite fördern und Kompetenz in mehreren Bereichen generieren – nicht zuletzt zum Vorteil der Patienten“, sagt Kühn.

Information Postgraduate-Lehrgänge zum Thema Gesundheitsmanagement (Auswahl). ► Health Care and Hospital Management. www.fh-joanneum.at ► Gesundheitsmanagement und public-health. www.donau-uni.ac.at ► Healthcaer Facilities. www.cec.tuwien.ac.at ► MBA Health Care Management, www.executiveacademy.at ► Betriebliches Gesundheitsmanagement, www.wifi.at

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.05.2020)