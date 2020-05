"Großer Fehler": LASK gibt verbotenes Mannschaftstraining zu

Vier Einheiten mit Körperkontakt wurden auf Initiative von Trainer Valerien Ismael durchgeführt. Klubpräsident Gruber stellt sein Bundesliga-Aufsichtsratsmandat ruhend.

Wie in der ersten Pressemitteilung angedeutet hat der LASK am Freitag in einer Pressekonferenz die Durchführung eines Mannschaftstrainings und damit den Vorstoß gegen die Coronavirus-Bestimmungen eingestanden. "Wir haben viermal trainiert, wo wir die Abstandsregeln nicht eingehalten haben", bestätigte Vizepräsident Jürgen Werner auf einer Pressekonferenz. Der Senat 1 der Liga hatte am Mittwoch ein Verfahren gegen den Club eingeleitet, nachdem Videos von einer der Einheiten aufgetaucht waren.

"Wir haben einen Blödsinn gemacht, uns von den Emotionen leiten lassen", entschuldigte sich Werner. Er war genauso wie Trainer Valerien Ismael und die Spieler in die Entscheidung eingebunden. LASK-Präsident Siegmund Gruber will erst am Donnerstag von der Liga über die Sache in Kenntnis gesetzt worden sein. "Jürgen hat mir seinen Rücktritt angeboten, ich habe aber abgelehnt", gab Gruber Einblick.

Der 46-Jährige ist auch Teil des Aufsichtsrates der Bundesliga. "Ich habe heute in der Früh eine E-Mail an Philip Thonhauser geschickt, wo ich mitgeilt habe, dass ich die Position des Aufsichtsrat vorerst ruhend stelle", verlautete der LASK-Boss.

Zusammenstoß auch bei Rapid gefilmt

Kurz nach der Verfahrens-Einleitung gegen den LASK hat am Freitag ein Video von einem Rapid-Training für Aufsehen gesorgt. In der für Medien zugänglichen Einheit am Donnerstagvormittag waren Filip Stojkovic und Paul Gobara, ein 20-jähriger Spieler der zweiten Mannschaft, aufeinandergeprallt, wie ein Video auf krone.at zeigt.

Körperkontakt bei Trainings ist aufgrund der Corona-Vorgaben erst seit (dem heutigen) Freitag erlaubt. Sport-Geschäftsführer Zoran Barisic bat um Verständnis. "Er (Anm.: Gobara) war halt in einer Situation übermotiviert, so ist es zum Zusammenstoß gekommen. Es kann solche Unfälle geben, aber das war nur ein so ein Moment, da kann man uns schon verzeihen, dass das einmal passiert. Niemand ist perfekt. Wenn man sich einige Politiker anschaut, ist es noch schlimmer gewesen", sagte Barisic auf tv.skrapid.at und ergänzte, der Vorfall sei "mit Sicherheit nicht beabsichtigt gewesen".

