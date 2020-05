Sazburgs Sportdirektor Christoph Freund spricht von einem klaren Wettbewerbsvorteil für den LASK. Indes sorgt auch ein Video vom Rapid-Training für Aufsehen.

Am Tag nach dem Bekanntwerden der Affäre rund um die Trainings-Videos des LASK hat sich Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund "geladen" präsentiert. "Gestern war ein trauriger Tag für den österreichischen Fußball. Es ist schlimm, sich mit so einem Thema auseinandersetzen zu müssen", sagte der 42-Jährige. Er sah ein schweres Foul des Titelkonkurrenten, der drei Punkte vor den "Bullen" liegt.

Die heimische Fußballwelt sei klein, und so habe es bereits einige Tage lang Gerüchte gegeben, dass der LASK Mannschaftstraining absolviert, erklärte Freund am Rande des ersten Mannschaftstrainings seiner Mannschaft am Freitagvormittag. Er habe das allerdings bis am Donnerstag nicht wahrhaben wollen, umso schockierter sei er nach dem Auftauchen des Videos gewesen.

Besonders ärgere ihn das, weil es von allen Vereinen in dieser schwierigen Phase einen Schulterschluss gegeben habe und ein Konzept für das Fortfahren der Liga erarbeitet wurde. Die Bundesliga habe hier Verantwortung für alle Mannschaftssportarten oder auch den Nachwuchs. "Da verstehe ich überhaupt nicht, wie man sich der Verantwortung nicht bewusst sein kann", sagt Freund. Der Wettbewerbsvorteil sei ganz klar, weil Mannschaftstraining etwas ganz anderes ist. "Das ist normaler Fußball.“ Über eine fehlende Entschuldigung im Statement des LASK "soll sich jeder sein eigenes Bild machen".

Stellungnahme des LASK

Der LASK hatte noch am Donnerstagabend zum Verfahren der österreichischen Fußball-Bundesliga Stellung genommen. In der Mitteilung gab es zum Vorwurf, der Tabellenführer habe verbotenerweise Mannschaftstrainings durchgeführt, kein wirkliches Dementi. Außerdem kündigten die Linzer in der Causa ihre Kooperation an.

In der Aussendung hieß es unter anderem: "Es lag und liegt uns fern, uns - wie nun unterstellt wird - durch Trainingsmaßnahmen einen unfairen Wettbewerbsvorteil zu erschleichen. Wie eine im Rahmen eines nächtlichen Einbruchs illegal angebrachte Kamera festgehalten hat, wurden offenbar im Training die Abstandsregeln nicht konsequent eingehalten. Wir nehmen dies zur Kenntnis und werden mit dem Senat 1 der Bundesliga in jeglicher Form kooperieren und uns dort erklären."

Außerdem teilten die Oberösterreicher mit: "Um den Spiel- und Trainingsbetrieb nicht zu gefährden, unterzieht der LASK seine Spieler seit längerem auf eigene Kosten engmaschigen PCR-Testungen. Weil für uns die Gesundheit aller Beteiligten an erster Stelle steht, wurden die Intervalle der Tests bewusst kurzgehalten! Im Lichte dieser Tatsachen ist ein Ansteckungsrisiko im Rahmen unseres Trainings de facto ausgeschlossen. Es lag daher zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung unserer Spieler oder anderer Personen vor." Die Maßnahmen des LASK seien strenger als jene, die für den freien Trainingsbetrieb vorgeschrieben sind.

Anschober: „Das ist ein schweres Foul“

"Das ist ein schweres Foul, das möglicherweise passiert ist", sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Freitag zu der Causa. Konsequenzen in Bezug auf die geplante Fortsetzung der Fußball-Saison mit Cupfinale am 29. Mai und Bundesliga ab 2. Juni wird es von Regierungsseite aber nicht geben. "Es wird dieses Modell, das wir miteinander paktiert haben, nicht gefährden", betonte der Gesundheitsminister, der davor mit ÖFB-Präsident Leo Windtner einen Dialog geführt hatte.

Dass die Bundesliga noch am Donnerstag ein Verfahren beim Senat 1 einleitete, ist offenbar ganz im Sinne von Anschober. Er erwarte sich ein "strenges und konsequentes Vorgehen innerhalb der Liga", erklärte er. Mit einem solchen rechnet auch der auf Sport- und Arbeitsrecht spezialisierte Jurist Wolfgang Rebernig: "Wenn sich die Vorwürfe bewahrheiten, kann ich nur davon ausgehen, dass es zumindest zu einem Punkteabzug kommt. Eine Sanktion, die nur eine Ermahnung oder eine Geldstrafe nach sich zieht, halte ich für nicht adäquat“, sagte er.

Der Strafrahmen wegen eines möglichen Verstoßes gegen den Grundgedanken des Fairplay reicht von einer Ermahnung über eine Geldstrafe und Punkteabzüge bis zu einem Zwangsabstieg und einem Ausschluss aus dem ÖFB. Vor der Wiederaufnahme der Liga nach der Corona-Zwangspause am 2. Juni liegt Salzburg drei Punkte hinter dem LASK, der die Chance auf den ersten Meistertitel seit 1965 hat.

Zusammenstoß bei Rapid gefilmt

Kurz nach der Verfahrens-Einleitung gegen den LASK hat am Freitag ein Video von einem Rapid-Training für Aufsehen gesorgt. In der für Medien zugänglichen Einheit am Donnerstagvormittag waren Filip Stojkovic und Paul Gobara, ein 20-jähriger Spieler der zweiten Mannschaft, aufeinandergeprallt, wie ein Video auf krone.at zeigt.

Körperkontakt bei Trainings ist aufgrund der Corona-Vorgaben erst seit (dem heutigen) Freitag erlaubt. Sport-Geschäftsführer Zoran Barisic bat um Verständnis. "Er (Anm.: Gobara) war halt in einer Situation übermotiviert, so ist es zum Zusammenstoß gekommen. Es kann solche Unfälle geben, aber das war nur ein so ein Moment, da kann man uns schon verzeihen, dass das einmal passiert. Niemand ist perfekt. Wenn man sich einige Politiker anschaut, ist es noch schlimmer gewesen", sagte Barisic auf tv.skrapid.at und ergänzte, der Vorfall sei "mit Sicherheit nicht beabsichtigt gewesen".

(APA)