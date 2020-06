Volles Risiko

Die Bewältigung der Corona-Krise führt zu einer Premiere: Wie die Republik den Banken mit staatlichen Garantien das Risiko vollständig abnimmt.

Außerordentliche Zeiten erfordern außerordentliche Maßnahmen. So spielt Geld inmitten der Corona-Pandemie keine Rolle mehr. Weltweit pumpen Regierungen Milliardensummen in ihre Volkswirtschaften, um Unternehmen vor der Pleite zu retten und Menschen in Beschäftigung zu halten. Doch nur ein kleiner Teil dieser Unterstützungen sind direkte Zuschüsse. Am häufigsten kommen Staatsgarantien für Kredite zum Einsatz. Neuerdings besichert der Staat sogar 100 Prozent eines Darlehens. Nicht nur Geld spielt nun keine Rolle mehr, auch das Risiko wurde außer Kraft gesetzt.