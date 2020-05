Anklage gegen 26-Jährigen nach Fünffachmord in Kitzbühel

Der Beschuldigte soll im Oktober letzten Jahres seine Ex-Freundin, deren Familie und ihren Partner erschossen haben. Er ist nach wie vor geständig.

Nach dem Fünffachmord in Kitzbühel im Oktober des vergangenen Jahres ist am Freitag über den mittlerweile 26-jährigen Verdächtigen Mordanklage erhoben worden. Der Einheimische soll seine 19-jährige Ex-Lebensgefährtin, ihre Eltern, ihren Bruder und einen 24-jährigen Freund erschossen haben. Der nun Angeklagte stellte sich nach der Tat selbst und war seither in Untersuchungshaft.

Der 26-Jährige zeige sich nach wie vor geständig. Schon direkt nach der Tat hat sich der damals 25-Jährige in der Polizeiinspektion Kitzbühel gestellt. Seine Verantwortung sei durch kriminalpolizeiliche Untersuchungen, insbesondere durch die Spurenauswertung bestätigt worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Er habe sich nicht damit abfinden wollen, dass die 19-Jährige ihre mehrjährige Beziehung mit ihm beendet hatte.

Die Beziehung zwischen dem 25-Jährigen und der 19-Jährigen war zwei Monaten in die Brüche gegangen. Offenbar war es in einem Lokal in der Nacht vor der Bluttat noch zu einem Streit zwischen der 19-Jährigen und ihrem Exfreund gekommen.

Betrunken, aber zurechnungsfähig

Laut einem psychiatrischen Gutachten war der 26-Jährige zum Zeitpunkt der Tat allenfalls alkoholbedingt enthemmt, aber zurechnungsfähig. Ein Verhandlungstermin stand vorerst noch nicht fest. Dem Angeklagten droht im Fall eines Schuldspruchs eine Freiheitsstrafe zwischen zehn und 20 Jahren oder lebenslange Haft.

