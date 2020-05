Ein neuer Blick auf den Buckingham Palace

Das Unternehmen Home Advisor gibt in Zusammenarbeit mit der Architektin Jelena Popovic einen neuen Blick auf den Grundriss des Buckingham Palace.

Seit 1837 gilt der Buckingham Palace in London als offizieller Wohnsitz der britischen Monarchie. 1761 erwarb König George III das Haus als private Residenz, 75 Jahre lang wurde es nach und nach erweitert. Heutzutage befinden sich 775 Zimmer in dem britischen Palast.

Wie diese genau aufgeteilt sind, zeigen Grundrisse des Buckingham Palace, die das Unternehmen Home Adivsor von bereits entstehenden Plänen adaptiert hat. Architektin Jelena Popovic zeichnet für die neuen Illustrationen verantwortlich und zeigt eine neue Seite des Palastes, der mit 19 Staatsräumen, 52 royalen Zimmern und Zimmern für Gäste, 188 Zimmern für Bedienstete, 92 Büros und 78 Badezimmern aufwarten kann.

Der zentrale Teil des Buckingham Palace im Grundriss. Home Advisor

Im zentralen Teil des Buckingham Palace befindet sich der Hauptteil, in dem es eine große, mit rotem Teppich ausgelegte Stiege gibt. Hier befindet sich etwa das Musikzimmer, in dem Prinz William getauft wurde, aber auch der „Green Drawing Room“, der „White Drawing Room“, der „Regency Room“ und ein Speisesaal, in dem Staatsdinner abgehalten werden.

An der riesigen Tafel speisen die Royals mit ihren Staatsgästen. Home Advisor

Im "Regency Room" hat die Queen einen Schreibtisch. Home Advisor

Der „White Drawing Room“ gehört zu dein kleineren und informelleren Staatszimmern. Hier empfängt Queen Elizabeth auch Gäste. Die Monarchin betritt das Zimmer durch eine versteckte Tür, die als Spiegel getarnt ist.

Im "White Drawing Room" empfängt die Königin Gäste. Home Advisor

Das Apartment der Queen besteht angeblich nur aus einigen wenigen Zimmern. Schlafzimmer, Wohnzimmer, Ankleidezimmer. Hier haben nur die Queen, Ehemann Prinz Philip und ihre Familie Zutritt. Im „Audience Room" trifft sie sich wöchentlich mit dem britischen Premierminister.

Der Grundriss von Queen Elizabeths Wohnung. Home Advisor

