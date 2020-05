Bundesheer-Einsatz im Postverteilzentrum Hagenbrunn

65 der 371 Mitarbeiter in dem Paketzentrum wurden bisher positiv getestet. Soldaten werden die Post bis Ende Mai unterstützen.

Nachdem sich eine große Anzahl an Mitarbeitern im Postverteilzentrum Hagenburnn in Niederösterreich mit dem Coronavirus infiziert haben, hat das Bundesheer am Freitag einen ABC-Einsatz begonnen. Bei den flächendeckenden Tests wurde mittlerweile bei 65 von 371 Mitarbeitern eine SARS-COV-2-Infektion diagnostiziert. Man wird darum die Post bis Ende Mai Verteilzentrum unterstützen, bestätigte Bundesheer-Sprecher Michael Bauer einen Bericht des ORF Niederösterreich.

"Es ist jetzt der Amtsarzt mit Angehörigen des ABC-Abwehrzentrums aus Korneuburg dort", berichtete Bauer. Die Dekontamination des Spezialteams für atomare, biologischen und chemischen Gefahren sollte noch im Laufe des Tages eingeleitet werden und spätestens am Sonntagabend abgeschlossen sein. Daraufhin sollen drei Schichten zu je 90 Soldaten 14 Tagen lang der Post im Paketzentrum unter die Arme greifen.

Alle Mitarbeiter des Zentrums wurden zudem auf das Coronavirus getestet. Am Freitag befanden sich laut Markus Leitgeb, Sprecher der Post AG, rund 30 Prozent der Beschäftigten im Krankenstand. Dies umfasse jedoch nicht nur Covid-19-Fälle. Die Post habe darum das Bundesheer um Unterstützung gebeten.

Keine Gefahr durch Pakete

Nach Angaben der Post besteht keine Infektionsgefahr durch Briefe oder Pakete, die bisher aus dem Verteilerzentrum Hagenbrunn zugestellt wurden. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) habe das klargestellt. Die Post habe zudem bereits zu Beginn der Krise kontaktlose Zustellungen eingeführt, erklärte Leitgeb.

(APA)