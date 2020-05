Vor 25 Jahren erfand Klaus Teuber die „Siedler von Catan“. Ein Gespräch über erfolgreiche Spiele, Geduld und Scheidungen wegen des Spiels.

Er hat nicht damit gerechnet. Damals, vor 25 Jahren, dass das Spiel so erfolgreich sein würde: 30 Millionen Mal verkauft, in über 40 Sprachen übersetzt, in über 70 Ländern gespielt. Es gibt Erweiterungen, Varianten, eine Weltmeisterschaft. Beim Online-Spiel brach der Server fast zusammen, weil in der Coronakrise so viele neue Spieler spielten.